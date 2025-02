Os democratas acusam Lege de ir atrás de NOAA

Os legisladores democratas acusaram a Comissão de Redução de Custos de Elon Musk na quarta -feira, chamada de Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), de se inserir incorretamente na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA).

Em uma declaração conjunta, os representantes Zoe Lofgren (D-Califórnia) e Jared Huffman (D-Califórnia) disseram que o grupo de almíscar tinha os sistemas de computadores da Pirate Noaa. A agência é responsável por prever o clima, monitorar as condições atmosféricas e mapear os mares, entre outras coisas.

“Os piratas de Elon Musk e seus dixes computadores percorrem o governo federal, obtendo ilegalmente o acesso sem restrições às informações privadas dos americanos e dos programas destrol dos quais as pessoas dependem”, disse Huffman e Lofgren, os principais democratas dos recursos naturais e o Ciência da câmera, espaço, espaço. e comitês de tecnologia, respectivamente.

“Agora eles chegaram à NOAA, onde estão causando estragos nos sistemas científicos e regulatórios que protegem a segurança e os empregos de nós famílias”.

A equipe democrata do Comitê de Ciências disse à Hill que eles ouviram sobre a violação diretamente do povo da NOAA e de outros na comunidade. Um assistente do senador Chris Van Hollen (D-Md.), Disse que seu escritório confirmou que a equipe de Doge entrou no edifício NOAA 2 em Silver Spring, MD.

Enquanto isso, o senador Chris Van Hollen (D-Md.) Ele disse em um post X que estava “ouvindo relatos de que os escritórios de Musk estão apontando para a NOAA, se infiltrando em sistemas-chave e envolvendo funcionários profissionais”.

“A NOAA é vital para a previsão do tempo, pesquisa científica e muito mais. Seu trabalho crítico salva vidas ”, acrescentou. “Minha equipe e eu estamos investigando isso e não o defendemos”.

Um porta -voz do Doge não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da colina. Um porta -voz da NOAA dirigiu a colina ao Departamento de Comércio, que também não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

Apesar de seu nome, Dege não é uma parte formal do governo federal: é uma comissão externa criada por Musk para aconselhar o presidente Trump. A aprovação do Congresso é necessária para a criação de novos departamentos no nível do gabinete.

Entre outras coisas, o NOAAS abriga o Serviço Meteorológico Nacional.

“Seja informações meteorológicas, informações graves de tempestades, inundações costeiras … tudo isso é importante porque resulta em produtos de serviço em que os americanos confiam se conhecem ou não”, disse Andrew Rosenberg, ex -funcionário da NOAA.

As acusações dos democratas ocorrem depois que os funcionários de segurança da USAID, uma agência de assistência estrangeira, foram Conforme relatado, colocado na licença Depois de tentar impedir que os funcionários do Doge acessem sistemas internos.

Um funcionário da USAID disse ao Hill que seus colegas estavam sendo bloqueados para entrar em um escritório da USAID em DC por homens que se identificaram como parte do dux, mas depois reservar.

A NOAA é explicitamente selecionada no projeto de 2025, o plano alcançado para a governança conservadora publicada pelo grupo de especialistas The Heritage Foundation antes das eleições de 2024.

Trump se distanciou do projeto de 2025 no caminho da campanha, mas tomou medidas ecoando muitas de suas sugestões desde a sua inauguração e nomeou um de seus principais autores, Russell Vought, para liderar o Escritório de Administração e Orçamento.

No início desta semana, Trump nomeou Neil Jacobs, chefe de ação da NOAA, para liderar a agência em seu segundo mandato. Jacobs foi repreendido em uma investigação interna da NOAA por seu papel no episódio “Sharpiegate” em 2019, no qual Trump usou um marcador para estender o caminho do furacão Dorian para o Alabama, com Jacobs então escrevendo uma declaração que apoiou Trump. O furacão não tocou terras no Alabama.

Durante sua audiência de confirmação, o secretário de Comércio de Trump, Howard Lutnick, negou qualquer plano de sua parte para desmontar a NOAA.

