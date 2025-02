Os democratas atingiram Trump por informar que ele se fundirá com o Departamento de Estado

Os democratas criticaram o presidente Trump na sexta -feira por reportagens recentes de que ele está pensando em fundir a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) com o Departamento de Estado.

“É imperativo que mantemos uma capacidade independente de voz e desenvolvimento no governo dos Estados Unidos. A USAID é, por estatuto, um estabelecimento independente fora do Departamento de Estado. Qualquer proposta para modificar essa estrutura exigiria um ato do Congresso ”, escreveu quatro democratas do Congresso em uma sexta -feira carta A Jason Gray, administrador interino da USAID.

A carta de três páginas respondeu a múltiplos Partidas‘ Informação O fato de o governo Trump estar considerando ter USAID, que, entre outras coisas, envia ajuda às comunidades afetadas por conflitos e auxilia nos países em desenvolvimento de várias maneiras, é colocado sob o controle do Departamento de Estado.

Sens. e congelar estrangeiros que, argumentou, colocaram vidas no exterior e em casa em risco.

“As decisões do governo de colocar os líderes superiores em toda a agência licenciados; para encerrar os programas em andamento sem revisar sua eficácia e valor simplesmente pela forma como eles foram rotulados sob a administração anterior; E para congelar a assistência estrangeira em andamento sem participar de consultas e transparências significativas, inclusive para garantir o cumprimento da lei, eles criaram um turbilhão de problemas que colocaram nossa nação em risco e prejudicaram a credibilidade dos EUA em todo o mundo “, disseram eles na carta.

Shaheen é o membro de classificação do Comitê de Relações Exteriores do Senado, enquanto Schatz é o principal democrata do subcomitê de atribuições do Senado em operações estaduais, estrangeiros e programas relacionados. Meek é o membro de classificação do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e Frankel é o principal democrata do subcomitê de atribuições da Câmara sobre Segurança Nacional, Departamento de Estado e Programas Relacionados.

Político primeiro relatou que a independência da USAID está em campo instável, citando cinco pessoas próximas ao governo. O governo está analisando as rotas legais que Trump poderia usar para assinar uma ordem executiva que fecharia a independência da USAID, informou a Reuters na sexta -feira, citando uma fonte familiarizada com o assunto.

A agência, que tem um orçamento de mais de US $ 50 bilhões, foi formada em novembro de 1961 e está localizada no edifício Ronald Reagan, em Washington.

Desde que assumiu o cargo, Trump assinou uma ordem executiva para congelar assistência estrangeira por três meses e ordenou que as autoridades revisassem todos os programas para garantir que eles se alinhem à sua visão da política externa dos Estados Unidos.

Vários democratas do Senado expressaram sua oposição ao interesse relatado por Trump na oração da USAID sob o guarda -chuva do Departamento de Estado.

“Trump está purgando e intimidando funcionários da USAID”, escreveu o líder do Senado Chuck Schumer na sexta -feira correspondência Na plataforma de mídia social X. “Agora há um boato de que ela se dissolverá à USAID como uma agência independente. Foi criado pela JFK e estabelecido em direito para promover nossa segurança nacional e disseminar esperança. Isso seria ilegal e contra nossos interesses nacionais.

A colina se comunicou com a USAID e o Departamento de Estado para comentar.

Fonte