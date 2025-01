Os democratas da Califórnia indicam a abertura da revisão da FEMA Bajo Trump

O representante Ami Bera (D-Califórnia) disse que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) abrirá sob o presidente Trump, uma vez que a agência enfrentou maiores críticas por sua recente gestão dos esforços de resposta para responder a desastres

“De acordo com a premissa básica de que as emergências são melhor tratadas no nível local, no nível estadual, porque sabem que a comunidade é a melhor que você sabe que posso apoiar 100 %”, disse Bera, que representa o sexto distrito do Congresso do Congresso da Califórnia, durante sua aparição na sexta -feira no “The Hill” da Newsnation.

Os comentários de Bera ocorrem quando Trump visitou a Carolina do Norte e a Califórnia depois que os furacões Helene e Milton devastaram partes ocidentais do estado de Tar Heel e no meio dos incêndios florestais em andamento que queimaram milhares de acres em seu estado nativo.

“Obviamente, precisaremos de ajuda federal com grandes desastres: Carolina do Norte. Precisamos ajudar. Como você obtém esses recursos mais rapidamente para o governador, condados e governadores locais, governos? Estou aberto a essa conversa. Devemos resolver isso, porque também estamos vendo desastres maiores ”, disse ele ao apresentador do Newsnation Blake Burman.

“Portanto, deve haver um mecanismo melhor”, disse Bera. “E então, como retornamos de uma maneira melhor que é mais resistente? Como você vê isso? Então, acho que devemos falar sobre tudo isso.

Trump, que anteriormente criticou a FEMA, zombou durante sua parada na Carolina do Norte, que poderia estar assinando um executivo que poderia revisar a agência ou dissolvê -la completamente.

“Também assinarei uma ordem executiva para iniciar o processo de reforma e revisão fundamentalmente da FEMA ou talvez me livrar da FEMA. Eu acho que, francamente, a FEMA não é boa “, disse Trump na sexta -feira.

“Eu acho que quando você tem um problema como esse, acho que você quer ir e, seja um governador democrata ou republicano, você quer usar seu estado para consertá -lo e não perder tempo ligando para a FEMA, e então a FEMA chega aqui e eles Não conheça a área, eles nunca estiveram na área ”, acrescentou.

Depois da Carolina do Norte, o presidente viajou para a Califórnia, onde foi bem recebido pelo governador da Califórnia Gavin Newsom (d), apesar de os dois funcionários trocarem para farpas apenas alguns dias antes da resposta do estado aos incêndios florestais do Anjos que mataram pelo menos 28 pessoas e pediram a milhares para evacuar.

O representante da Carolina do Norte, Chuck Edwards (R), cujo distrito foi danificado significativamente depois de Helene, argumentou que a FEMA deveria ter alguma presença em Washington, mas concordou com Trump que a ajuda da ajuda durante desastres naturais deveria ir aos governadores do Estado .

“Acho que quando realmente nos sentamos e começamos a colocar isso em uma prancha, perceberemos que existem necessidades para alguns funcionários em Washington, DC com a FEMA, mas não precisamos de 20.000 pessoas para falhar nas pessoas que estão servindo, “Edwards disse na sexta -feira no Newsnation.

Edwards disse no início deste mês que a FEMA precisa ser renovada.

“Essa é uma organização que claramente precisa ser revisada, e estou ansioso para fazer parte disso depois de 20 de janeiro”, disse ele em meados de janeiro.

O NewsNation é de propriedade do Nexstar Media Group, que também é dono da colina.

Fonte