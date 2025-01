Os democratas da Câmara dos Deputados condenam os inspetores gerais de demolos de Trump em carta

Uma coalizão de legisladores democratas expressou suas preocupações com a decisão da sexta -feira do presidente Trump de demitir os inspetores gerais independentes.

“Escrevemos para expressar nossa séria preocupação por sua recente tentativa de eliminar mais de uma dúzia de inspetores gerais independentes e não partidários ilegal e arbitrariamente Carta do sábado para o presidente.

“Suas ações violam a lei, atacam nossa democracia e minam a segurança do povo dos EUA”, acrescentaram, provavelmente se referindo à lei federal que exige que o presidente faça do Congresso um aviso de 30 dias de sua intenção de inspetores de incêndio.

Aqueles que assinaram a carta incluem representantes Maxine Waters (D-Califórnia), Jamie Raskin (D-Md.), Adam Smith (D-Wash.), Bennie G. Thompson (D-Miss.), Gregory Meeks (DN. y.) e Brendan Boyle (D-Pa.) Entre outros, depois de vários cães de guarda em várias agências dentro do Pentágono, o Departamento de Estado e o Departamento de Transportes disseram que foram notificados do término por e-mail na sexta-feira até a noite.

Os membros do Congresso disseram que a decisão de Trump foi “pouco ética” e prejudicial ao povo americano.

“Os inspetores gerais sem causa são antitéticos à boa governança, prejudicam a administração adequada dos dólares dos contribuintes e degradam a capacidade do governo federal de funcionar de maneira eficaz e eficiente”, escreveram os democratas.

“Pedimos que você retire sua ação ilegal e cumpra suas obrigações com o povo americano”.

Os presidentes do comitê aplicável foram copiados, incluindo o representante James Eat (R-Ky.

O Presidente do Comitê de Aferências do Senado, Susan Collins (R-Maine), falou sobre a decisão, questionando as razões de Trump para a mudança.

“Não entendo por que se atiraria em pessoas cuja missão é eliminar resíduos, fraudes e abusos. Isso deixa uma lacuna no que eu sei que é uma prioridade para o presidente Trump. Então, eu não entendo ”, disse Collins ao chegar ao Capitólio para uma votação de sábado pela manhã.

O ex -líder da maioria da Câmara dos Deputados, Chuck Schumer (DN.Y.) também levantou um problema com a demissão dos inspetores gerais.

“Este é um expurgo assustador, e é uma visão anterior da abordagem sem a lei Donald Trump e seu governo está levando com muita frequência enquanto ele está se tornando presidente”, disse Schumer no chão do Senado no sábado.

“Essas demissões possivelmente violam a lei federal, que exige que o Congresso tenha um aviso de 30 dias de qualquer intenção geral de incêndio”, acrescentou.

A Casa Branca não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da colina.

Fonte