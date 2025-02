Os democratas devem enfrentar o perseguidor na Casa Branca

Os democratas no Congresso apresentaram uma nova resposta ao abuso sem vergonha da presidência de Donald Trump. Eles reclamam de seus constituintes.

Em uma recente reunião de portas fechadas, os democratas da Câmara se dedicaram a um “Festival de reclamação destinado a organizações liberais básicas”. Axios relata que os democratas estão chateados porque seus eleitores estão pilotando as linhas telefônicas com queixas de que o jogo não está fazendo o suficiente para combater Trump. Nos comentários públicos, vários afirmaram que estão impotentes porque os republicanos controlam o Congresso.

Sua estratégia, se tiverem uma, poderia ser dar um passo atrás e deixar os republicanos se auto -destestam. No entanto, a escolha de Trump mostra que os americanos não estão procurando líderes passivos. Nunca houve um momento mais crítico para um partido minoritário se tornar criativo, de pé e lutar.

Até agora, a resposta pública dos democratas consistia em prensas televisionadas, como quando o senador Patty Murray (D-Wash), 74, ameaçado com “Vire o alarme de incêndio” E o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer (DN.Y.), também de 74 anos, com seus óculos no final do nariz, liderou uma música fraca de “We Will Win!”

Caucus enviou seus grandes pares para a luta de rua de Trump. As redes sociais e os comediantes noturnos tiveram um pico.

Os eleitores estão com fome de uma resposta agressiva de líderes capazes de consertar um governo no qual perderam drasticamente a confiança. Eles podem não ter levado a sério as promessas da campanha de Trump. Durante o meio de tempo no Superbowl, o rapper Kendrick Lamar parecia estar falando com o eleitorado Quando ele disse“A revolução será televisionada. Você escolheu a hora certa, mas o cara errado.”

O New York Times o expressou de maneira diferente. A escolha de Trump “foi uma conquista da nação, não pela força, mas com um recebimento de permissão. Agora, os Estados Unidos estão no precipício de um estilo de governança autoritário nunca visto antes em seus 248 anos de história”.

Pesquisas pré -eleitorais foram claras sobre a decepção dos americanos na democracia, o governo federal e a opção de escolher um presidente frágil. A maioria dos adultos acredita que A democracia está enfraquecendo nos Estados Unidos e representa uma ameaça crítica aos nossos interesses vitais.

Apenas 22 % dos adultos Ele disse que eles sempre ou geralmente confiam no governo federal para fazer a coisa certa. Cerca de 70 % têm uma visão negativa do Congresso e 85 % acreditam que os funcionários eleitos não se importam com o que as pessoas pensam. A confiança do público em uma das instituições mais veneradas, a Suprema Corte, atingiu mínimos históricos.

Mais recentemente, 70 % dos adultosIncluindo as principais maiorias em todas as linhas partidárias, ele disse que a corrupção e a ineficiência são problemas importantes no governo federal. Trump exagera e alimenta essa percepção. No entanto, ele tem O caminho para mais corrupção e ineficiência limpa Ao dizer que as autoridades federais acusadas de identificar resíduos, fraudes e abusos.

Sua resposta imprudente é desmontar o governo em vez de consertá -lo. PARA Pesquisa na semana passada Ele descobriu que 68 % dos 2024 eleitores de Trump e 79 % dos independentes estão apreensivos com o que estão fazendo.

O resto do mundo também percebe. Transparência internacional A corrupção acaba de descrever nos Estados Unidos como pior Desde que o grupo começou a classificar os países em 2012. Os Estados Unidos não colocam entre os 20 países mais limpos desde 2017, quando Trump iniciou seu primeiro mandato como presidente.

Como os democratas devem responder? Eles devem nomear seus melhores guerreiros para liderar uma contra -revolução coordenada: pessoas como o senador Sheldon Whitehouse (Dr.I.), representantes. Jamie Raskin (D-Md.), Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), Jasmine Crockett (D-Texas) e Governadores do Estado Azul, como Gavin Newsom, da Califórnia e JB Pritzker, de Illinois. Os democratas são abençoados com muitos dos membros mais inteligentes, articulados e de conhecedores do Congresso. Onde as armas convencionais não trabalham para impedir Trump e republicanos, eles devem ser criativos.

Os democratas poderiam desenvolver um novo Contrato com a América Para abordar as preocupações do povo americano, se os eleitores lhes lhes o controle do Congresso nas eleições médias do período no próximo ano. Seu objetivo deve ser consertar as rachaduras perigosas que o teste de estresse de Trump revela em nossa democracia constitucional e tornar o governo federal mais receptivo às pessoas.

Mais especificamente, o contrato deve se concentrar não nas guerras culturais, mas na modernização da Constituição para eliminar a Escola Eleitoral, deixa claro que os presidentes podem ser sancionados sob a cláusula de insurreição da 14ª emenda e limitar significativamente o papel do dinheiro em dinheiro na política .

Os democratas devem restaurar o direito das mulheres ao aborto, fortalecer as regras de ética contra conflitos de interesses da era Trump e criar um equilíbrio ideológico na Suprema Corte, expandindo -o para 13 juízes que participam de termos incríveis de 18 anos.

Eles devem restaurar a lei de direitos de voto e proteger as famílias e a saúde pública contra a ganância corporativa. O Congresso deve retomar e manter a agressiva campanha dos Estados Unidos contra as emissões de combustíveis fósseis e as mudanças climáticas globais, acelerar a transição para uma economia de energia limpa e adicionar gases de efeito estufa aos critérios de poluentes na lei do ar limpo. O Senado deve apoiar formalmente o acordo climático de Paris para dar o estado do tratado, para que seus objetivos tenham a força da lei nacional. Deve fortalecer o princípio do pagamento de poluentes na lei dos Estados Unidos e Restaure a doutrina da ChevronIsso permitiu que as agências regulatórias interpretassem as leis ambientais.

Muito mudou nos últimos 250 anos, mais recentemente o compromisso da Ironclad com sua democracia constitucional. Não há dúvida de que os Estados Unidos podem usar algumas correções do meio do curso. Mas entregar o país a um ditador não é um deles.

William S. Becker Ele é co -editor e colaborador de “Democracia desencadeada: como reconstruir o governo para as pessoas “, e contribuinte a Democracia em um tempo mais quenteNomeado pela Nature Magazine como um dos cinco melhores livros de ciências em 2023. Anteriormente, atuou como alto funcionário do Departamento de Justiça de Wisconsin. Atualmente, ele é diretor executivo do Projeto de Ação Clima Presidencial (PCAP), um grupo de especialistas em política climática não partidária que não são afiliados à Casa Branca.





