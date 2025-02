Os democratas do Senado pedem a restauração do IG, filmado por Trump

Um grupo de quase 40 democratas no Senado está pedindo ao presidente Trump que restaure todos os inspetores gerais (IG) que dispararam em uma noite na semana passada, argumentando que a decisão não cumpre a lei e “poderia causar danos duráveis ​​à independência do IG”.

“A eliminação desses cães de guarda não partidária sem fornecer uma razão substantiva e não política não é legal e prejudica sua independência, colocando em risco sua missão crítica para identificar e interromper desperdícios, fraudes e abusos nos programas federais”, os 38 senadores democratas, liderados pelo senador Gary Peters (D-Mich.) Ele escreveu em uma sexta-feira de 5 páginas carta Para Trump.

Os legisladores disseram que o Congresso não recebeu o aviso de 30 dias ou o motivo das remoções do IG que ocorreu em mais de uma dúzia de agências.

“Como suas ações violaram a lei, esses inspetores gerais devem ser restaurados imediatos com os 30 dias que o período de notificação expirou”, escreveu os legisladores da câmara alta.

Trump dirigiu a demissão de uma onda de IG em pelo menos 18 escritórios em todo o governo federal, mesmo dentro do Departamento de Defesa (DOD), do Departamento de Estado, do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD), o Departamento de Energia do Departamento de Assuntos dos Veteranos (VA) e outros.

A eliminação dos IGs causou uma reação violenta não apenas entre os democratas, mas também as perguntas sobre o desenvolvimento vieram de alguns republicanos, incluindo o senador Chuck Grassley (R-Iowa).

O Comitê Judicial do Senado enviou uma carta bipartidária a Trump na terça -feira exigindo respostas sobre as demissões e reiterando que o presidente não deu um aviso de 30 dias antes de seguir as remoções.

“Ele é o executivo do poder executivo e, portanto, tem o poder de demitir qualquer pessoa dentro do ramo executivo que ele deseja”, disse o secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, no início desta semana.

Os IGs fornecem supervisão de agências e são uma maneira de os queixosos apresentarem e informarem irregularidades sobre uma variedade de questões, incluindo fraude, resíduos e outros. Esses cães de guarda podem servir em várias administrações.

“Sem autoridades fortes, qualificadas e independentes para liderar esses esforços críticos, o governo corre o risco de desperdiçar dólares dos contribuintes e permitir que fraudes e má conduta não sejam controladas”, escreveu os democratas do Senado na carta de sexta -feira.

O governo do presidente também demitiu vários funcionários do FBI, incluindo os estacionados em vários escritórios em todo o país e aqueles que trabalharam em seus casos criminais, informou Hill.

A carta de sexta-feira foi assinada por Peters, o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer (DN.Y.), Ed Markey (D-Mass.), Peter Welch (D-Vt.), Sheldon Whitehouse (Dr.I.), Adam Schiff (D-Calif.), Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.), Cory Booker (DN.J.), Catherine Cortez Masto (DN.V.), Richard Blumenthal (D- Conn.), Ron Wyden (D-Ore.), Ruben Gallego (D-Ariz.), Bernie Sanders (i-vt.), Brian Schatz (D-Hawaii), Maggie Hassan (Dn.H.), Jack Reed (Dr.I.), Dick Durbin (D-Blade), Andy Kim (DN.J.), Alex Padilla (D-Califórnia), Mazie Hirono (D-Hawaii), Elissa Slotkin (D-Mich.), Amy Klobuchar (D-Minn.), John Hickenlooper (D-Col.), Jacky Rosen (DN.V.), Raphael Warnock (D-G.), Jeanne Shaheen (DN.H.), Martin Heinrich (Dn. M. ), Mark Warner (D-v.), Jeff Merkley (D-Ore.), Kirsten Gillibrand (DN.Y.), Lisa Blunt Rochester (D-Del.), Maria Cantwell (D-Wash.), Patty Murray (D (D. -Swash.), Mark Kelly (D-Ariz.), Tim Kaine (D-Va.), Angela Alsobrooks (D-Md.) E John Fetterman (D-Pa.).

A colina entrou em contato com a Casa Branca para comentar.

