Os democratas do Senado prometem uma sessão rara durante a noite para protestar contra o “candidato mais perigoso” de Trump

Os democratas do Senado estão se preparando para permanecer na câmera durante a noite para apresentar o caso contra a nomeação de Russell Vought para servir como o próximo chefe de orçamento da Casa Branca, que deve ser confirmado no final desta semana.

O Senado votou nas linhas anteriores na quarta -feira para avançar na indicação da Vought, limpando seu obstáculo processual antes do Senado liderado pelo Partido Republicano votar para confirmar o candidato.

“Vamos ter mais de 35 senadores dos Estados Unidos do lado democrata, opondo-se à nomeação de Russ Vought”, disse o senador Brian Schatz (D-Hawaii), um principal apropriador, em um vídeo Postado em x Na quarta -feira, enquanto se dirigia ao Piso do Senado para falar.

“Vamos levar o chão por 30 horas”, disse ele, referindo -se ao tempo permitido para o debate sob as regras do Senado, antes de descrever Vought como o “arquiteto do desmantelamento de nosso governo federal”.

Os democratas estão indo tudo contra a indicação da Vought, que o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) na quarta -feira que “todos os 47 democratas”, que incluem os dois senadores independentes que caem com o jogo, eles se oporão .

“E vamos pegar um piso mais cedo esta tarde e passar a noite inteira discutindo o quão ruim é essa indicação e como as famílias que trabalham afeta seriamente”, disse ele.

O protesto ocorre quando os democratas aumentaram os ataques contra a Vought, e alguns o descrevem como o “candidato mais perigoso” de Trump à luz das ordens executivas de Trump que buscam congelar fundos já aprovados pelo Congresso.

Nas audiências, os democratas lançaram Vought sobre os poderes dos gastos executivos e seus laços com o projeto 2025, o plano conservador produzido pela Fundação Heritage que geralmente era o objetivo dos ataques democráticos durante o ciclo eleitoral presidencial de 2024.

Embora a Vought tenha prometido que o governo manterá a lei, ela reiterou sua posição nas audiências de que a lei de controle de incorporação, que estabelece limites nos poderes do presidente para restringir os fundos aprovados pelo Congresso, é inconstitucional.

Os democratas também boicotaram uma votação para informar sua indicação fora do comitê na semana passada. No entanto, os senadores republicanos votaram por unanimidade na época para avançar na indicação.

Apesar da firme oposição dos democratas, espera -se que Vought seja confirmado nesta semana. Os republicanos também se alinharam por trás do candidato, que já atuou como diretor de Low Trump durante seu primeiro mandato.

“Trabalhamos com Russ no primeiro governo, e eu trabalho muito com ele em uma ampla gama de problemas, e foi bom trabalhar com ele”, disse o senador John Hoeven (RN.D.), um cardeal de gastos, para cardeal. Hill na semana passada. “Eu tenho uma boa relação de trabalho com ele e espero que continue.”

“Qualquer candidato que obtenha consentimento unânime fora do comitê republicano que estou apoiando, sujeito a qualquer tipo de troca ou informações adicionais, como eu tinha a ver com Pete Hegseth”, disse o senador Thom Tillis (RN.C.) para a pequena colina Após a indicação da Vought, ela foi relatada fora do comitê na semana passada.

