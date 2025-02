Os democratas esperam nervosamente a resposta de Trump às decisões judiciais

Os democratas da Câmara dos Deputados uivam a avalanche de ações unilaterais que são transmitidas da Casa Branca expressam a confiança de que os tribunais fornecerão controle sobre o possível abuso de poder.

No entanto, eles têm menos certeza de como o presidente Trump responderá.

Alguns democratas dizem que confiam no presidente para prestar atenção aos tribunais, mesmo quando os juízes dizem contra ele, principalmente se os casos subirem à Suprema Corte. Outros dizem que não há indicações de que o governo se sente obrigado pelas decisões judiciais em qualquer nível e o medo de que Trump simplesmente ignore decisões desfavoráveis.

À medida que dezenas de casos se abrem pelos tribunais, o caos e a incerteza estão causando um tipo de pânico entre os democratas que vêem Trump como uma figura autocrática com pouca consideração pelo equilíbrio de poderes em Washington. Alguns se perguntam o que permanece se Trump desafia as ordens do tribunal na busca de sua agenda.

“É isso que me mantém acordado à noite, pensando sobre o que terminaremos como nação? O que permanecerá de nossa Constituição? Disse a representante Norma Torres (D-Califórnia).

No meio do debate, todos os democratas parecem concordar com uma coisa: os republicanos de Capitol Hill, que controlam as duas câmeras do Congresso, não fornecerão nenhum controle sobre seu aliado da Casa Branca, os democratas acusam, deixando todas as restrições constitucionais sobre o poder executivo do ramo judicial. Mesmo assim, muitos democratas se perguntam se os republicanos honrarão as decisões dos tribunais, um ceticismo inflamado pela negação de Trump do resultado eleitoral de 2020 e seu perdão mais recente dos Rufflers de 6 de janeiro.

“O Partido Republicano representa: confiamos na resposta se … é decidido a nosso favor”, disse o representante Pete Aguilar (Califórnia), presidente da Câmara da Câmara. “Eles confiam nos resultados das eleições quando vencem. Eles confiam na decisão judicial quando vencem.

“Quando eles não vencem, querem queimar tudo”.

Sem dúvida, Trump participou dos tribunais em seu primeiro mandato, apesar das numerosas falhas contra ele em todos os níveis do sistema de justiça, e alguns democratas esperam o mesmo resultado desta vez.

“Se esse governo começar a ignorar as ordens judiciais, elas essencialmente eliminam todo o ramo judicial, porque por que ter juízes se você não seguirá suas ordens judiciais?” O representante Ted Lieu (Califórnia), vice -presidente da Caucus Democrata da Câmara.

“Portanto, esperamos que esse governo siga as ordens judiciais”.

O representante Ro Khanna (D-Califórnia) apontou duas razões pelas quais ele acredita que Trump cumprirá os tribunais, principalmente se um conflito atingir o nível da Suprema Corte. Primeiro, as ordens judiciais desafiadoras produziriam uma reação pública grave, previu Khanna. E segundo, sacudindo a confiança econômica.

“Seus números cairiam tão precipitadamente se contestassem uma Suprema Corte (decisão). Mais do que os números, é o mercado de ações “, disse Khanna.

“Acho que estamos pensando demais”, acrescentou. “O simplista é o que Abraham Lincoln disse: ‘Neste país, o sentimento público é tudo”.

Mas as preocupações dos democratas foram alimentadas nos últimos dias por membros do círculo íntimo de Trump, que perseguiram os juízes que colocaram atrasos temporários em algumas das primeiras ações executivas de Trump, incluindo esforços para revogar a cidadania dos direitos de nascimento, congelando bilhões de dólares em despesas federais e liga a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.

Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, acusou os juízes de continuar “a arma da justiça contra o presidente Trump” ao “atuar como ativistas judiciais, em vez de árbitros honestos da lei”.

“A verdadeira crise constitucional está sendo realizada dentro de nosso ramo judicial, onde os juízes do Tribunal Distrital nos distritos liberais de todo o país estão abusando de seu poder de bloquear unilateralmente a autoridade executiva básica do presidente Trump”, disse Leavitt a jornalistas na quarta -feira.

Elon Musk, chefe bilionário do departamento de eficiência do governo (DOGE), também persegue os juízes críticos das ações executivas de Trump; um dos quais bloqueou O acesso de Doge a informações financeiras confidenciais mantidas pelo Departamento do Tesouro. Na quarta -feira, O almíscar perguntou “Uma onda imediata de julgamentos judiciais”.

Talvez o mais notável, o vice -presidente Vance no fim de semana passado questionou a autoridade dos tribunais para anular o poder executivo. “Os juízes não podem controlar o poder legítimo do executivo”. Publicado na plataforma social x.

Os republicanos no Capitólio Hill correram para a defesa de Vance, com o presidente Mike Johnson (R-La) dizendo que ele concorda “de todo o coração” com o vice-presidente por um motivo simples: “Porque ele está certo”.

“Quando o Congresso, por exemplo, dólares apropriados para o poder executivo usar, construímos não apenas no espírito da lei, mas na carta da lei, uma grande quantidade de discrição sobre como ela é usada”, disse Johnson. , Defendendo os esforços de Trump para definir certas agências e programas aprovados anteriormente pelo Congresso.

“Há um pressuposto nos Estados Unidos de que o comandante em chefe será um bom dólares dos contribuintes”.

Alguns acadêmicos legais se juntaram aos republicanos para defender Vance, argumentando que os juízes não têm o poder de bloquear nenhuma ação executiva.

Escrevendo no Wall Street Journal nesta semana, Adrian Vermeule, professor de direito constitucional da Universidade de Harvard, disse que o equilíbrio de poderes implica necessariamente limites em todos os ramos do governo, incluindo o judiciário.

“Mesmo quando os tribunais têm jurisdição para decidir, é sempre legalmente válido argumentar que suas decisões devem respeitar a separação de poderes”. Vermeule escreveu. “Uma crise constitucional não é criada quando o poder executivo agrada a esses princípios, no tribunal ou nas redes sociais”.

Muitos democratas têm uma opinião decididamente diferente, acusando Vance de tentar comandar os poderes dos poderes executivos que ele simplesmente não tem.

“O que JD Vance disse ser claramente louco”, disse Lace a repórteres nesta semana. “Se você realmente deseja eliminar o terceiro ramo do governo, acho que haverá uma enorme rejeição de republicanos e democratas”.

Essas preocupações foram inflamadas nesta semana pela decisão do Departamento de Justiça de ordenar a demissão de posições federais contra o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, um episódio que desencadeou a renúncia de pelo menos sete promotores federais e levantou novas questões sobre A autonomia do Departamento de Justiça no segundo mandato de Trump.

O representante Jan Schakowsky (D-bill.) Estruturou as ações de Trump, combinadas com ataques contra os tribunais, como um momento de crise, o que sugere que o único recurso eficaz para os críticos poderia ser protestos nas ruas.

“Teremos que encontrar um mecanismo de aplicação”, disse Schakowsky. “Pessoas, qualquer pessoa, não podem simplesmente decidir: ‘Não obedecerei à lei.”

No entanto, nem todos os democratas veem as ações de Trump como um momento de cabelo no fogo, pelo menos ainda não.

“Não podemos estar em um momento 10 do dia”, disse o representante Jared Moskowitz (D-FLA). “Temos que deixar parte disso se desenvolver nos tribunais”.

