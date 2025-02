Os democratas exigem respostas aos planos de Trump para o Departamento de Educação

Os democratas da Câmara dos Deputados e do Senado enviaram uma carta ao Secretário de Educação Interina na quinta -feira que exigiram respostas sobre possíveis ordens executivas do presidente para enfraquecer o Departamento de Educação.

“Durante duas semanas, o governo Trump emitiu ordens executivas radicais e tentou congelar a assistência financeira federal em uma ampla e ilegalmente. Os funcionários federais foram atacados, em alguns casos, para simplesmente seguir a lei ”, escreveu os democratas na carta.

“Elon Musk está tentando fechar o trabalho de agências inteiras, obtendo acesso a alguns dos sistemas de dados mais amplos e confidenciais do governo federal”, acrescentaram.

Os legisladores mencionaram a licença administrativa que alguns funcionários do departamento supostamente deveriam participar de um treinamento de diversidade que de fato foi hospedado e incentivado pelo governo Trump em 2019.

A carta enfatiza os papéis vitais assumidos pelo departamento, como supervisionar a FAFSA e os programas que ajudam muitos tipos diferentes de estudantes, incluindo estudantes deficientes, estudantes rurais e estudantes veteranos.

“Não ficaremos e permitiremos o impacto que o desmantelamento do Departamento de Educação teria sobre estudantes, pais, mutuários, educadores e comunidades da nação”, diz ele.

A carta foi enviada pelo representante Bobby Scott (D-Va.), Membro da classificação do Comitê de Educação e Força de Trabalho da Câmara; Rosa DeLauro (D-Conn.), Membro da classificação do Comitê de Atribuições da Câmara; O senador Bernie Sanders (i-vt.), Membro da classificação do Comitê de Saúde, Educação, Educação, Trabalho e Pensões do Senado; Senador Patty Murray (D-Wash.), Vice-presidente do Comitê de Aferências do Senado; e o senador Tammy Baldwin (D-Wis.), Membro da classificação do subcomitê de atribuições do Senado sobre trabalho, saúde e serviços humanos.

Os democratas estão dando ao Departamento de Educação até sexta -feira para fornecer informações sobre quem tem permissão para ver informações confidenciais desde 20 de janeiro, como o departamento está protegendo essas informações, uma lista de todos aqueles que foram demitidos ou colocados em comunicações administrativas de licença. Da agência aos colocados na licença e confirmação de que nenhuma obriga terminou ou fez uma pausa desde que o presidente Trump assumiu o cargo.

A carta ocorre quando Trump disse recentemente que gostaria de usar a ação executiva para eliminar o departamento e os relatórios indicaram que está procurando reduzir ou enfraquecer a agência por meio de ordens executivas em breve.

Fonte