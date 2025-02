Os democratas não têm uma mensagem e um mensageiro

Os democratas não apenas carecem de uma mensagem, mas também não têm um mensageiro.

Enquanto a abordagem está na primeira, a última é esquecida, pois, de alguma forma, resolva seu problema de mensagem criará automaticamente o Mensageiro para entregá -lo. De fato, o oposto está acontecendo; As mensagens dos democratas estão matando seus possíveis mensageiros.

Mensagem dos democratasproblemasEles são muito discutidos … por um bom motivo. Eles não mataram um, mas duas campanhas presidenciais democratas de 2024.

Primeiro, recusando -se a admitir suas mensagens, os democratas se voltaram contra o Mensageiro, e isso acabou sendo o ex -presidente Joe Biden. Mas a instalação em Kamala Harris em seu lugar não mudou seus problemas de mensagens; Em vez disso, ele os confirmou.

Harris era o poste de Biden em todos os aspectos, exceto um: mensagem. Mas essa continuidade única produziu a mesma falha integral que Biden estava enfrentando.

Como novembro o tornou inevitável, houve uma abordagem implacável na mensagem dos democratas. Vindo de perspectivas opostas, James Carville e o senador Bernie Sanders (i-vt.) HavenfeitoO mesmo ponto: a mensagem dos democratas precisa resolver. Inúmeros outros adicionaram suas vozes.

Perdido nessa abordagem microscópica na mensagem está o fato de que os democratas também não têm mensageiros. Biden, Harris e Walz foram varridos do cenário nacional do tsunami de Trump. Bernie Sanders é muito velho.

Nancy Pelosi é muito velha e agora desacreditada pelo retorno de Trump. Pelosi iniciou as operações organizadas contra Trump em 2019 com casas da casa, investigações e tribunais. Ela era a cérebro Por trás da eliminação de Biden e a inserção de Harris. Dele rasgar Do estado do estado de 2020 de Trump, ironicamente prenunciou seu próprio destino.

Apesar de seu desdém por Trump, ele poderia puxar cada alavanca, mas ainda não inventa uma estratégia para derrotá -lo. Agora ele está de volta e mais forte do que nunca; Está sendo primário em 2026 para um acólito da representante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.).

Nos Estados Unidos, os governadores Gavin Newsom, Kathy Hochul e JB Pritzker são perseguidos por suas falhas no governo. Cada um oferece oportunidades de publicidade da campanha republicana de Beaucoup.

Governadores de estados como a Pensilvânia (Josh Shapiro), Carolina do Norte (Roy Cooper) e Kentucky (Andy Beshear), os democratas precisam desesperadamente vencer para se recuperar em nível nacional, são moderados demais para ganhar um concurso de nomeação democrata para o presidente. Esta é provavelmente a razão pela qual todos foram transmitidos como parceiro de fórmula de Harris em 2024.

Os líderes no Congresso parecem ainda piores. O líder da minoria do Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) teve seu tempo de tanque de Michael Dukakis quando ele estava segurando um abacate e uma coroa em um conferência de imprensa Contra as taxas de Trump. Líder dos representantes do Hakeem Menor chamar “Lutar nas ruas”. A repreensão da nação, a senadora Elizabeth Warren (D-Mass.)? De maneira alguma.

Os mensageiros são importantes. Donald Trump demonstra diariamente, para consternar os democratas. Crafter e Liberator, Mensagem e Mensageiro: Em perfeita sinergia, cada um dirige o outro.

Dissinergia também pode ocorrer, cada espiral do outro. Olhe para Kamala Harris neste outono: as posições ruins do passado a arrastaram para baixo (suporte para imigração ilegal e pagar por condenados ‘ Cirurgias transgêneros) e sua inaptidão ao tentar explicar que as posições pareciam piores.

Isso se aplica aos democratas em espadas. Não é que os democratas não tenham mensagens. Eles os têm; É que eles são ruins. Os democratas também não têm mensageiros; É que eles também são ruins.

As mensagens dos democratas viram os eleitores de que precisam vencer, e nenhum dos mensageiros dos democratas conversam com esses grupos que precisam vencer. Em vez disso, as mensagens e mensageiros dos democratas falam com grupos que já têm e, francamente, poderiam usar uma certa distância.

Finalmente, os mensageiros dos democratas parecem superados, não apenas por Trump, mas pelo mesmo momento. Os democratas não estão a um passo de ressuscitar sua fortuna política. Eles são pelo menos dois e talvez três.

Eles certamente não têm mensagens vencedoras. Eles também não têm alguém que possa entregá -lo se eu os tivesse. E eles não têm alguém que seu partido ouve isso pode se preparar para eles.

É uma loucura que os democratas pensem que uma nova mensagem ocorrerá magicamente, junto com alguém para entregá -la. Acreditando que isso está colocando as coisas de cabeça para baixo. Também está descartando as evidências que eles querem negar, que está bem diante de seus olhos.

Em essência, o enigma de mensagens de mensagens dos democratas são suas políticas. Fingir essas falhas políticas pode simplesmente se comunicar em sucessos é o verdadeiro ponto crucial da situação dos democratas. Se eles pudessem ter feito isso, teriam feito isso em 2024, quando os democratas tinham todas as vantagens concebíveis: incumbência, dinheiroAssim, Suporte de eliteEstabelecimento significa apoiar e um oponente com alta negativa. Todas essas vantagens estão diminuindo dia a dia.

As falhas políticas dos democratas estão matando qualquer esperança de uma mensagem positiva. E suas mensagens negativas estão levando os possíveis mensageiros dos democratas com eles.

JT Young é o autor do recente “Assalto sem precedentes: como o grande governo desencadeou o socialista à esquerda dos Estados Unidos” de Publicação real. Possui mais de três décadas de experiência trabalhando no Congresso, no Departamento do Tesouro e no Escritório de Administração e orçamento, e representando uma empresa da Fortune 20.

Fonte