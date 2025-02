Os democratas negaram o acesso à EPA durante a tentativa de se encontrar com funcionários da DGE

Um grupo de democratas do Congresso disse que foi negado a entrada na Agência de Proteção Ambiental (EPA) depois de tentar se encontrar com funcionários do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) e o administrador da agência, ex -representante Lee Zeldin (RN.Y.).

O senador Ed Markey (D-Mass.), Juntamente com os representantes Paul Tonko (DN.Y.) e Yassamin Ansari (D-Ariz.), Eles tentaram entrar na sede da EPA em Washington na quinta-feira, mas foram rejeitados.

“Acabamos de negar a entrada da EPA depois de nos pedir para encontrar um representante de Lege. Mais por vir” “” Markey publicado em X.

Eles disseram que vários programas da Lei de Redução da Inflação não são distribuídos aos beneficiários e alertaram que possíveis reduções no financiamento podem prejudicar o trabalho da agência para preservar a água e o ar transparente.

“E neste momento, Elon Musk quer transformar a EPA no aliado de todos os poluentes, quer remover a polícia ambiental do ritmo. É disso que tudo isso se trata ”, disse Markey durante a conferência de imprensa de quinta -feira fora da EPA. “E estamos aqui hoje para proteger esse direito à água limpa, a comunidades saudáveis, para limpar o ar”.

“Acabamos de ter algumas perguntas simples para eles”, acrescentou os legisladores de Massachusetts. “Eles ainda estão congelando fundos da EPA para todos os programas de ar limpo e de água limpa em nosso país? Eles estão bloqueando o trabalho importante, o que a EPA faz diariamente para proteger as pessoas em nosso país?”

Zeldin, que jurou o papel há pouco mais de uma semana, esteve na Califórnia na quinta -feira para avaliar os esforços de recuperação após os devastadores incêndios de Los Angeles no mês passado.

Alguns beneficiários disseram que não poderiam acessar fundos na semana passada, depois que as ordens executivas de Trump entraram em vigor. Desde então, outros conseguiram obter acesso, mas os legisladores sustentam na quinta -feira que os fundos de alguns programas ainda estão congelados.

No início desta semana, os legisladores democratas também foram negados o acesso à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), a agência de que o atual governo procurou se aposentar sob o guarda -chuva do Departamento de Estado. Outros democratas do Capitólio não tinham permissão para entrar no Departamento do Tesouro. Ambas as agências viram que sua sede é visitada pelos funcionários do Doge.

“O presidente Trump deixou claro, muito claro que se importa com esses polinizadores, e não com o resultado final de nossa saúde pública”, disse Tonko na quinta -feira.

A colina se comunicou com a EPA para comentar.

