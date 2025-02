Os democratas pressionam a FAA nos planos de dege ‘Connect’

Um grupo de democratas pressionou na segunda -feira à Administração Federal de Aviação (FAA) nos planos, para que o departamento de eficiência da Bolsa de Valores de Tecnologia de Elon Musk (DOGE) esteja “conectado”.

Em Uma cartaOs democratas notaram publicações recentes sobre a plataforma social X de Musk e o secretário de Transportes Sean Duffy sobre a participação de Dege com a aviação.

“Ótimas notícias: ele conversou com a equipe de Doge. Eles vão se conectar para ajudar a atualizar nosso sistema de aviação ”, disse Duffy Em X na semana passada.

Os democratas disseram que “eles estão extremamente preocupados com o fato de uma equipe ad hoc de indivíduos que não têm experiência, exposição, certificações ou conhecimento de operações de aviação que são convidadas ou se inseram para fazer mudanças” rápidas “nos sistemas de tráfego aéreo de nossa nação. “

“Este é o curso de ação errado”, acrescentaram.

O grupo de legisladores democratas assinou a carta apresentada ao Sens. Mark Warner (Virgínia), Tim Kaine (Virgínia), Angela Alsobrooks (Maryland) e Chris Van Hollen (Md.), Além dos representantes Don Beyer (Va.), Gerry Connolly (Vir.), Jamie Raskin (MD. ) Seu Subramanyam (Virgínia) e Del. Eleanor Holmes Norton (DC). Todos os legisladores são dos estados que fronteira com Washington, DC, ou a capital da nação.

A região de Washington também sofreu recentemente um acidente de avião mortal entre um helicóptero do Exército de Black Hawk e uma companhia aérea americana perto do Aeroporto Nacional de Reagan Washington, que levantou questões sobre segurança da aviação. Os legisladores se referiram ao acidente em sua carta e disseram que “é crucial revisar e analisar os protocolos que governam as operações de vôo perto do espaço aéreo sobre o Aeroporto Nacional”.

A carta de segunda -feira também apresentou perguntas, incluindo as sobre o “compromisso” que a FAA “teve com Dogle neste momento e o” compromisso “que” foi discutido ou planos para o futuro “.

A colina se comunicou com a Casa Branca, o Departamento de Transportes e a FAA para comentar.

