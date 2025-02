Os democratas se reúnem contra o almíscar: ‘Entrega de nossa seguridade social’

Democrata recuperado Contra o magnata multimilionário, Elon Musk, que também dirige o “Departamento de Eficiência do Governo” do Presidente Trump (Doge), fora da sede da Administração da Seguridade Social em Baltimore.

Os democratas de ambas as câmeras se reuniram para soar o alarme depois que um juiz bloqueou temporariamente o pessoal de almíscar e elfos para obter acesso ao sistema de pagamento sensível do departamento do Tesouro.

“Temos uma mensagem simples, que é Elon Musk, mantém as mãos longe do nosso Seguro Social”, disse o senador Chris Van Hollen (D-MD) no topo da conferência de imprensa na segunda-feira.

“Eles acessaram informações pessoais altamente sensíveis sobre os americanos no departamento do Tesouro, incluindo números de previdência social, contas bancárias e outras informações muito delicadas”, disse ele, enquanto acusado de Musk de “fazer ataques ilegais em agências federais com sua equipe do Exército.

Entre os participantes da manifestação incluíram a senadora Angela Alsobrooks (D-Md.) E os representantes de Maryland Kweisi Mfume (D), Johnny Olszewski e Sarah Elfreth. O ex -comissário da Seguridade Social, Martin O’Malley, também falou no evento.

Embora Trump tenha estabelecido opiniões ambiciosas para reduzir o tamanho do governo, o presidente também prometeu proteger a seguridade social, que inclui uma parte das despesas federais anuais.

No entanto, os relatos de que Doge recebeu acesso ao sistema de pagamento do tesouro usado para desembolsar fundos, incluindo benefícios da previdência social, reembolsos de impostos e salários de trabalhadores federais, desencadearam uma tempestade de incêndio em Washington, principalmente porque os democratas acusaram os republicanos de querer querer para apontar a segurança.

O tesouro disse que pouco depois que as notícias perceberam que uma revisão do sistema estava em andamento e que os funcionários dos cães apenas “leiam” o acesso. Desde então, Musk e sua equipe também foram bloqueados para acessar o sistema.

Os democratas têm aumentado os ataques contra o almíscar, pois surge como um participante importante nos esforços de redução de custos do governo Trump.

A oposição ocorre no meio de esforços mais amplos dos líderes democratas para neutralizar as ações do presidente em gastar, já que o partido acusa Trump de exceder seus poderes, tentando manter os fundos aprovados pelo Congresso para alguns programas e desmontar agências federais.

Os recentes esforços de Trump para congelar a ajuda federal também foram vinculados ao tribunal, pois os críticos levantam questões de legalidade.

