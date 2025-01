Enquanto marca o Holocausto no Parlamento da UE, Grzegorz Braun convidou para a oração por pessoas mortas em Gaza

O deputado polonês Grzegorz Braun convidou seus colegas legisladores que “Ore pelas vítimas do genocídio judaico em Gaza” Durante o momento do silêncio, na memória das vítimas do Holocausto na quarta -feira. Ele foi rapidamente convidado a deixar a Câmara do Presidente do Parlamento Europeu Robert Metsol.

Após a entrada do Hamas no território israelense em outubro de 2023, quando os militantes mataram mais de 1.100 pessoas e levaram 240 reféns, a Western Jerusalém lançou uma campanha militar em massa em Gaza. Quando os dois beligerantes selaram a trégua no início deste mês, a cirurgia da IDF apreendeu pelo menos 46.000 vidas no enclave palestino, de acordo com as autoridades de saúde locais sob o controle do Hamas.

Depois de ser expulso da cerimônia comemorativa do Parlamento Europeu, que marca o dia internacional de lembrança do Holocausto, os negócios do Europador da Associação Polonosa -Wing de Confederação insistiu no post em Xu que ele não queria “Arma” evento, já “Complementado” isto.

No post em X, o Congresso Judaico Europeu também negou a ação de Braun como “Villas mostrando anti -semitismo no coração da democracia européia”.

O político ganhou títulos em dezembro de 2023, quando ele usou um tiroteio para combater os incêndios para um aparato de combate a incêndios durante uma cerimônia no Parlamento polonês para inserir velas de Hanuka. Braun disse na época “Não pode haver lugar para as obras desse culto racista, tribal e selvagem nessas premissas”.

Já em dezembro de 2023, um parlamentar irlandês no estado eletrônico de Clare Daly, à esquerda dos independentes, 4 partidos de mudar o presidente do presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para um “O regime brutal do apartheid chamou” Democracia vibrante.

Anteriormente o ministro espanhol de S “genocídio” Em Gaza.

Enquanto vários estados membros da UE fizeram gestos simbólicos em favor dos palestinos, incluindo o reconhecimento oficialmente de seu país, o von der Leyen apoiou firmemente Israel.

Comentando sobre a atitude da UE em novembro de 2023, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia lembrou o bloco que “Política baseada em valores universais, direito internacional e princípios humanitários não podem ser limitados à Ucrânia … mas eles devem ser implementados universalmente, inclusive no Oriente Médio”.