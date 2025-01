Os detidos do caso Curanmor escaparam do centro de detenção da polícia regional de Mumaro Jambi

Jambi, Viva – Os prisioneiros da delegacia de Mumaro Jambi escaparam até agora não ficaram presos. A informação, o prisioneiro escapado, foi chamado Zulkarnain (26) relacionado ao caso de cura armada armada. Ele conseguiu escapar da célula de detenção, elevando o telhado e danificando o ferro no telhado, depois correu da parte de trás da delegacia.

O chefe da unidade de investigação criminal de Muaro Jambi, Akp Hanafi Dita Utama, confirmou que havia prisioneiros da delegacia de Sternan na delegacia de Mumaro Jambi e que eles ainda estão sendo caçados pela polícia.

“Sim, há alguém que foge para uma pessoa”, disse Hanafi na terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

 Foto: Zulkarnain (pescoço vertical) Prisioneiro da Polícia de Mumaro Jambi Rales Rales Foto: Viva.co.id/syarifuddin nasion (jambi)

No entanto, ele não explicou a cronologia da fuga do prisioneiro. Em vez disso, ele disse que essa era de responsabilidade do chefe da unidade de detenção e das evidências (Kasat Tahti).

“O prisioneiro foi depositado na delegacia de Seternan, Regency of Muaro Jambi”, explicou.

Enquanto o chefe de relações públicas da delegacia de Mumaro Jambi, Iptu Saaluddin também confirmou que havia um prisioneiro para manter uma célula de detenção na tarde de domingo, 26 de janeiro de 2025, por volta das 3:00 da manhã.

“É isso mesmo, ele foge ao levantar o telhado e danificar o ferro no telhado e depois pela parte de trás da delegacia”, disse ele.

Ele disse, relacionado a escapar dos prisioneiros atualmente caçados pela polícia. No entanto, ele apelou aos prisioneiros escapados para se render imediatamente.

“Eu informo a família que escapou, quando vi Zul para informar imediatamente a polícia regional de Muaro Jambi ou entreguei Zul à delegacia regional de Mumaro Jambi”, disse ele.