No final dos 100 dias de trabalho garantido sob a lei sobre garantia nacional sobre o emprego rural Mahatma Gandhi, os dias médios domésticos sob o esquema foram reduzidos para apenas 44,62 dias em 2024-25 de 52,08 dias em 2023-24, um consórcio não que eles não são as organizações de lucro disseram domingo (2 de fevereiro de 2025).

Houve também uma queda nos dias da pessoa de 312,37 milhões de rúpias no exercício de 2023-24 a 239,67 milhões de rúpias em 2024-25. O termo “dias da pessoa” refere -se ao número total de dias úteis por uma pessoa registrada sob o MNGELA em um exercício financeiro.

Em comunicado no domingo, Nrega Sangharsh Morcha, o consórcio de trabalhadores de Mgenga e ONGs que trabalham no setor social, disse que a baixa alocação de orçamento para o programa que permaneceu estagnada em ₹ 86.000 milhões de rúpias, assim como o do ano passado , refletiu a negligência deliberada do governo da força de trabalho rural. Em 1º de fevereiro, o déficit era de ₹ 9.860 milhões de rúpias com salários pendentes de ₹ 6.948,55 milhões de rúpias em 25 de janeiro.

Com dois meses restantes no exercício financeiro, essa tendência recorrente, onde uma média de 20% do orçamento é usada para eliminar taxas passadas, significa que a alocação efetiva para o ano fiscal de 2025-26 não será superior a ₹ 70.000 milhões de rúpias.

Isso, quando ajustado contra a inflação, é de aproximadamente ₹ 4.000 milhões de rúpias menores que no ano anterior, disse ele. “Como porcentagem de PIB, a alocação diminuiu ainda mais para apenas 0,24%, em comparação com 0,26% no último ano financeiro. O esquema também aguarda uma indexação salarial da rotina, e mesmo esse ajuste não foi contado ”, afirmou o comunicado.

Nregra Morcha disse que o orçamento inadequado resultará em “atrasos em massa em pagamentos salariais exacerbando”, “angústia financeira para trabalhadores rurais”, “supressão da demanda pelo trabalho” e “negando as pessoas seu direito ao emprego”, “diminui a criação de ativos de qualidade “e” enfraquecimento da infraestrutura rural “.

O Secretário Geral do Congresso, Jairam Ramesh, disse que a negligência do governo dessa “rede de segurança crucial” expõe sua “indiferença à mídia rural”. Reduz o cronograma de MGNGerega deixando trabalhadores rurais em seca e pobre, disse Ramesh.

“Também impede qualquer aumento de salários pagos aos trabalhadores. Mesmo neste exercício financeiro em andamento, a taxa média de salário médio de notificação aumentou apenas 7%. Isso está em um momento em que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) é estimado em ~ 5%. Portanto, o MNGELA é a zona zero para a crise nacional de estadiamento de salários ”, acrescentou.