O grupo sugeriu que ele pagasse a Donald Trump $ 1 em sala de lei e um suprimento ilimitado de pão em troca do estado

O grupo de crowdfunding na Dinamarca sugeriu que seu país recebesse o estado dos EUA na Califórnia por três trilhões de dólares e um suprimento ao longo da vida de pastelaria dinamarquês. A idéia satírica de comprar um território ocorre depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, repetiu seu interesse em comprar a Groenlândia.

Trump flutuou repetidamente com a idéia de adquirir a Groenlândia – o território autônomo da Dinamarca – citando um valor estratégico e econômico significativo da ilha para os EUA. Os oficiais dinamarqueses e da Groenlândia rejeitaram ferozmente a idéia. Trump, no entanto, sugeriu que ele estaria pronto para usar uma força militar e econômica para obter território. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também enfatizou no mês passado que a compra da Groenlândia é uma meta séria e “Não é uma piada.”

Em resposta ao interesse contínuo de Trump na ilha, o grupo de ‘Danmarkification’ fez sua própria proposta ao presidente dos EUA, oferecendo tirar a Califórnia de suas mãos e fazer uma oferta de vida na massa dinamarquesa em “Doce o trabalho.” O grupo apontou que Trump já descreveu o estado como “Os mais destruídos” nos EUA.

A proposta foi apresentada como um esforço financiado pela multidão, e o grupo estimou que todo cidadão dinamarquês só precisaria "Pule alguns lattes" e contribuir com cerca de 200.000 coroas (US $ 27.675). O grupo sugeriu brincando que a aquisição traria valores culturais dinamarqueses, incluindo "Hygg" (Comfort), ciclos de bicicleta e sanduíches schmorrebrod na Califórnia. O grupo também disse que planeja renomear a Disneylândia para Hans Christian Andersenland, escrevendo "Mickey Mouse em capacete viking? Sim, por favor."













Em uma entrevista ao livro de jogo da Polits durante o fim de semana, o fundador do grupo, Xavier Dutoit, também sugeriu que os executivos da LEGO deveriam ter conversas com os EUA sobre a aquisição do estado porque “Lidar com crianças jogando abdômen por causa da falta de tijolos os tornou especialistas em negociações”.

A idéia de Trump para comprar a Groenlândia recebeu um retorno significativo, incluindo o próprio Groenlander, dos quais apenas 6% expressaram o desejo de se juntar aos EUA, de acordo com a recente pesquisa dinamarquesa. Outro estudo também revelou que quase metade dos dinamarqueses dos Estados Unidos considerou a ameaça do país e mais de 70% se opunham a qualquer venda da Groenlândia.