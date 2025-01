Os direitos da Índia devem ser bem guardados e protegidos: Sonowal sobre a nova barragem da China no Tibete

Somando-se às preocupações expressas pelos ministros-chefes de Assam e Arunachal Pradesh sobre a nova barragem proposta pela China no rio Brahmaputra, no Tibete, o Ministro da União para Portos, Navegação e Hidrovias, Sarbananda Sonowal, disse na sexta-feira que os direitos da Índia devem ser protegidos.

Na segunda reunião do Conselho de Desenvolvimento de Hidrovias Interiores (IWDC), presidida aqui pelo Sr. Sonowal, a Autoridade de Hidrovias Interiores da Índia anunciou investimentos no valor de mais de 50.000 milhões de rupias nos próximos cinco anos e também revelou uma série de novas iniciativas em 21 regiões interiores. Estados hidroviários valem mais de Rs 1.400 milhões.

“Nossos direitos devem ser bem guardados e protegidos”, disse Sonowal a uma pergunta do O hindu sobre a questão da nova barragem da China. Autoridades informadas disseram que a natureza exacta e a extensão do impacto na Índia, enquanto nação ribeirinha inferior, precisam de ser estudadas, mas certamente terá um impacto dada a escala e dimensão do projecto.

Se a barragem for construída, o ecossistema de Brahmaputra ficará completamente frágil, disse anteriormente o ministro-chefe de Assam, Himanta Biswa Sarma. “Se a construção da barragem começar na China, todo o ecossistema que prospera no Brahmaputra será reduzido em 60%. “Isso é desastroso para toda a região Nordeste”, disse ele no início desta semana.

O Ministério das Relações Exteriores (MEA) declarou que transmitiu as suas “preocupações” à China sobre o megaprojecto hidroeléctrico proposto no rio Yarlung Tsangpo, que é o nome tibetano de Brahmaputra e que atravessa Arunachal Pradesh e Assam. “Como um Estado ribeirinho inferior com direitos estabelecidos para usar as águas fluviais, temos expressado constantemente, através de canais diplomáticos e especializados, as nossas opiniões e preocupações ao lado chinês em relação aos megaprojectos fluviais no seu território.” O porta-voz da MEA, Randhir Jaiswal, disse na semana passada.

Segundo a imprensa chinesa, Pequim aprovou a construção da maior barragem do mundo, avaliada em 137 mil milhões de dólares, no rio Brahmaputra, no Tibete, perto da fronteira com a Índia.

Grande melhoria das hidrovias

Dirigindo-se à segunda edição da IWDC, que é a reunião de cúpula para deliberação política sobre promoção e propagação de hidrovias interiores no país, o Sr. Sonowal disse que mais de 23.000 milhões de rupias foram alocados para o desenvolvimento de novas hidrovias navegáveis ​​nacionais e verdes iniciativas de transporte marítimo em vias navegáveis ​​interiores.

A primeira edição do encontro da IWDC foi realizada em Calcutá no ano passado.

Na segunda edição da IWDC, foi proposta uma importante iniciativa política sob a forma de Plano de Desenvolvimento das Comunidades Ribeirinhas para melhorar o bem-estar socioeconómico das comunidades costeiras através do desenvolvimento de infra-estruturas, da promoção do comércio e do turismo juntamente com o ecossistema ribeirinho, proporcionando formação para enriquecimento de habilidades. e melhorar o conhecimento tradicional das comunidades sobre os rios, numa tentativa de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem ao longo das vias navegáveis ​​nacionais.

“A IWDC ancorou uma nova perspectiva para o federalismo cooperativo, à medida que tanto a União como os governos estaduais discutiam, deliberavam, debatiam e refletiam sobre múltiplos aspectos para o fortalecimento das vias navegáveis ​​interiores. Historicamente, o papel das vias navegáveis ​​interiores tem sido fundamental para as civilizações”, disse Sonowal. Ele disse que estão tentando rejuvenescer o sistema de apoio às vias navegáveis ​​interiores para que as ferrovias e estradas possam ser descongestionadas, proporcionando ao mesmo tempo um modo de transporte viável, econômico, sustentável e eficiente para passageiros e operadores de carga.

Durante as deliberações que duraram um dia, o Ministério explicou várias iniciativas lançadas e tentou resolver questões que estavam estagnadas, enquanto altos funcionários estavam presentes e representantes de vários estados, incluindo alguns Ministros dos Transportes, levantaram as suas questões e pediram esclarecimentos.

Os armadores de navios de carga com melhor desempenho foram premiados pelo seu papel na utilização das hidrovias nacionais para a movimentação de mercadorias. Foi lançado o Módulo Central de Base de Dados e emissão de certificados com o objetivo de agilizar o processo de certificação dos armadores.

Num esforço para garantir a circulação suave e sustentável das embarcações de navegação interior e também garantir a sua segurança, foi lançado o Sistema Nacional de Tráfego e Navegação Fluvial (NRT&NS).

Sonowal fez vários anúncios, incluindo o lançamento de 1.000 embarcações verdes nos próximos cinco anos para impulsionar a navegação verde nas vias navegáveis ​​interiores, a expansão do projeto Water Metro de Kochi para 15 cidades na Índia, incluindo Guwahati, e a instalação de instalações de reparação naval em mais hidrovias nacionais. , 62 novos molhes em todos os estados para aumentar o transporte nas hidrovias interiores, um mecanismo de abertura rápida de pontões será instalado em todas as hidrovias nacionais operacionais para a fluidez da movimentação de passageiros, além de oito dragas de molhes anfíbios e quatro dragas de sucção com cortador para manter a hidrovia navegável.