Vários líderes convidaram a Europa para combater uma política de migração leve, bem como políticas globalistas e acordadas

Líderes certos de Wing de toda a Europa convidaram para um novo “Reconquista” Defenda os valores tradicionais e a identidade cultural do continente, criticando as políticas de migração da UE.

No sábado, o Grupo Patriots for Europe, o terceiro maior bloco político do Parlamento da UE, se reuniu em Madri em seu primeiro alto perfil das eleições de verão. Os participantes eram Santiago Abascal, líder do Partido Espanhol Conservador Vox; Primeiro -ministro húngaro Viktor Orban; Marine Le Pen do Partido Nacional Francês para rasinar; e outros líderes altos conservadores e de direita.

O evento foi realizado sob o slogan “Faça a Europa de novo”, A campanha do lema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Conferência focada no tópico de combate ao Islã, burocracia da UE, globalismo e esquerda “Acorde a política” e diversidade.













Expressão “Reconquista” Ele ecoou ao longo do evento, e Abascal comparou a luta política de hoje com uma campanha dos séculos de reinos cristãos para aliviar o território da Espanha moderna na Idade Média.



“Estamos orgulhosos dos espanhóis que somos conhecidos por esse feito extraordinário de nossos ancestrais. Estamos prontos para ser isso de novo, ” Abascal observou. “Estamos prontos para ser aquele muro da Europa mais uma vez em frente ao progresso islâmico”. ele disse, prometendo lutar contra “Ditadura Global”, incluindo o imposto a Bruxelas.

A idéia de Reconquist também foi mencionada por Martin Helme, líder do Partido Popular Conservador da Estônia. “Para manter a Europa ótima novamente, temos que ter um novo reconquista”. ele disse enquanto acusava a elite globalista de tentar “Despeje nossa civilização cristã e substitua -a por uma utopia satânica doente”.

Orban, um oponente consistente de uma abordagem mais suave da migração da UE, também exposta, sugerindo que “Substituir a população da Europa não é uma teoria da conspiração, mas é pura prática”.

O líder húngaro também disse que a ideologia liberal sofreu uma grande derrota pela vitória de Trump nos EUA. “Trump Tornado, mudou o mundo em apenas algumas semanas. A era acabou”. Ele disse. Sentimento foi ecoado por Le Pen, que também ligou “Renascença da Europa” O que ela disse que poderia ser alcançado estabelecendo um diálogo entre diferentes forças de direita.

Os partidos de direita em toda a UE aumentaram em popularidade na última década, com seus ganhos eleitorais, incentivados pela insatisfação do público com a crescente imigração, especialmente da África e do Oriente Médio, além de instabilidade econômica.