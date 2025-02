Os dois lados do auto -diagnóstico de doenças mentais baseadas na Internet

Você já viu uma lista de sintomas nas redes sociais e achou que tinha um transtorno mental? Acontece que muitas pessoas em Bengaluru, especialmente jovens, começaram a se diagnosticar com distúrbios de saúde mental depois de ver sintomas nas redes sociais ou nos mecanismos de pesquisa.

Psicólogos e psiquiatras notaram um aumento no número de pacientes que entram em suas clínicas com esses diagnósticos. A ansiedade, a depressão e o transtorno do déficit de cuidados com hiperatividade (TDAH) são alguns dos distúrbios comumente auto -organizados nesses pacientes.

“Vemos que muitos jovens adultos, especificamente em seus 20 ou 30 anos, vêm com informações que derivam das redes sociais. Por exemplo, eles dizem coisas como: “Procrastina, então eu tenho TDAH. Os termos médicos são usados ​​muito livremente na Internet e as pessoas veem esses critérios e diagnosticados amplos, vagos e não específicos ”, disse o Dr. Arohi Vardhan, psiquiatra de crianças e adolescentes nos hospitais de Cadabams.

Falar

Em um país como a Índia, onde falar sobre saúde mental está tabu há muito tempo, os médicos acreditam que as celebridades que saem e falam sobre seus problemas de saúde mental poderiam ter levado mais pessoas para identificar seus próprios problemas.

“As pessoas em geral estão mais conscientes em termos de saúde física e mental devido à disseminação generalizada de informações na Internet. Uma em cada cinco pessoas geralmente sofre de ansiedade ou depressão e, embora esses problemas existissem na sociedade por um longo tempo, houve muito estigma ao seu redor. É evidente na literatura do que quando há mais conscientização na comunidade, as pessoas procuram ajuda mais e isso leva a melhores resultados ”, disse o Dr. Fehi Reddi, professor de psiquiatria em Nimhans.

Ele acrescentou: “Muitas pessoas famosas conversaram sobre seus distúrbios, incluindo dificuldades de aprendizagem, e isso tem sido útil para iniciar uma conversa sobre saúde mental. O fato de as pessoas vêm e procurar ajuda é algo bom, pois houve algumas mudanças, mesmo na classificação de doenças recentemente. Eles reconheceram que há uma sobreposição de distúrbios e, quando se trata de TDAH, autismo e doenças semelhantes, é difícil compará -lo e é importante identificar aqueles que lutam em todo o espectro e não apenas aqueles que lutam com os sintomas. ”

Síndrome do idiota

Embora apreciem amplamente o fato de que as pessoas buscam ajuda, os médicos também perceberam que parte desses pacientes também está convencida de que têm um distúrbio específico ou que os medicamentos têm efeitos colaterais. Às vezes, isso leva ao desenvolvimento da infame síndrome da informação derivada de informações da Internet que obstruem o tratamento (idiota), observaram os médicos.

“Embora os pacientes possam ter algumas características de um distúrbio, um profissional deve decidir se realmente tem esse distúrbio. Mas alguns pacientes decidem que têm um distúrbio específico e procuram um tratamento específico. É muito difícil convencê -los de que seus sintomas indicam um distúrbio diferente. Em geral, os avaliamos nas primeiras sessões e depois dizemos a eles qual é o distúrbio central. Então a maioria das pessoas é muito abrangente ”, disse o Dr. Vardhan.

Problemas semelhantes também foram marcados pelo Dr. Shashidhar Bilagi, psiquiatra em Bangalore. “A maioria das pessoas procura informações na internet e sempre vão a terapeutas. No entanto, para distúrbios graves, é muito importante consultar psiquiatras. Especialmente quando se trata de medicamentos, há muita idéia errada e informações incorretas sobre a Internet sobre efeitos colaterais. Os pacientes se recusam a tomar esses medicamentos e sofrer distúrbios graves. Para reduzir o estigma, eles vão para a Internet, mas não procuram o tipo correto de tratamento. É importante que os pacientes não confiem na Internet para obter ajuda ”, afirmou.