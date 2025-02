Os eleitores salariais no alívio do imposto de renda do capital da alegria diz que “economias” decidirão o voto

Rajkumar, um funcionário do governo de 59 anos do sul de Vinobapuri, no sul de Delhi, expressou alegria pelo alívio do imposto de renda anunciado no orçamento do sindicato. Com sua renda anual que se enquadra no limite revisado de ₹ 12 lakh, você está feliz por estar isento do pagamento de imposto de renda em seu último ano de serviço.

Como o único membro vencedor de sua família de três filhos, ele disse que isso resultará em uma economia de cerca de ₹ 20.000 a ₹ 30.000, o que planeja usar para despesas domésticas, incluindo a compra de elementos essenciais como ‘Saag-Sabzi’. “Eu posso gastar mais em casa, então será realmente útil”, disse ele.

O sentimento ecoa outros moradores do bairro de classe média. O proprietário de uma loja de roupas local indicou que todos os anúncios de todos com a pesquisa da Assembléia de Délhi se aproximaram.

Cerca de 67,16% da população de Delhi está na categoria de classe média, vencendo entre ₹ 5 lakh e ₹ 30 lakh por ano, de acordo com um relatório de 2022 para a investigação do povo sobre a economia do consumidor (preço) da Índia.

O governante AAP e o Congresso da oposição e os líderes do BJP têm chegado à classe média em suas manifestações eleitorais. O chamado nacional da AAP, Arvind Kejriwal, havia dito que nenhum partido político está interessado em abordar os “interesses da classe média” enquanto libera o manifesto do partido com promessas para o segmento.

‘Eleitores dooked’

O presidente do BJP de Délhi, Virendra Sachdeva, sediou no sábado a decisão do governo de Narendra Modi de aumentar o limiar de isenção do imposto de renda, dizendo que isso dará um impulso às aspirações de jovens profissionais que trabalham em empresas multinacionais e a classe média.

No entanto, o governante da AAP criticou o orçamento, afirmando que a classe média foi “enganada”, pois não há alívio nos empréstimos à habitação ou GST. Kejriwal disse que exigiu que o orçamento anunciasse que empréstimos multimilionários não serão renunciados no futuro.

“O dinheiro economizado a partir disso deve ser usado para fornecer alívio em empréstimos à habitação e veículos médios e renunciar às dívidas dos agricultores. O imposto de renda e as taxas de GST devem ser reduzidos pela metade. Selabiliza -me que isso não foi feito ”, disse Kejriwal em X.

Para eleitores como o Sr. Rajkumar, as economias são uma prioridade. Ele e seus colegas residentes receberam o alívio sob o orçamento, citando a importância da economia para determinar seu voto. “Encontramos milhares de rúpias porque temos eletricidade gratuita, ônibus para mulheres, mohalla e clínicas de água. Tudo isso é importante para mim enquanto vota.

‘Você pode investir agora’

Outros moradores da área, incluindo Jitender Sharma, um funcionário do setor privado, disseram que o anúncio aumentará o consumo e os investimentos. “As pessoas podem investir no setor automobilístico, encomendar on -line”, disse ele.

Dois professores de escolas do governo, 30 e 56, também receberam o alívio do imposto de renda, afirmando que eles não precisarão mais pagar impostos. Enquanto a professora mais jovem planeja investir em ações, a professora mais velha disse que gastará um pouco mais em itens de luxo e cuidar de sua casa.

Devido à diretiva da Comissão Eleitoral, nenhum novo esquema para Delhi foi anunciado no orçamento.