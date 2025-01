Os Emirados Árabes Unidos reabrirão sua embaixada no Líbano depois de mais de três anos

Uma delegação de alto nível dos Emirados está no Líbano para tomar providências para a reabertura da embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Beirute depois de mais de três anos, informou a agência de notícias estatal WAM na segunda-feira (13 de janeiro de 2025).

A chegada da delegação no domingo ocorreu um dia depois que o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e o recém-eleito presidente libanês, Joseph Aoun, concordaram em tomar as medidas necessárias para reabrir a embaixada.

Os Emirados Árabes Unidos retiraram os seus diplomatas do Líbano e fecharam a embaixada em Outubro de 2021, alinhando-se com a Arábia Saudita depois de o então ministro da Informação do Líbano ter criticado o envolvimento da coligação liderada pela Arábia Saudita no Iémen.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros saudita na altura notou o domínio do Hezbollah sobre a política libanesa, mas a maioria dos principais líderes do grupo foram mortos desde então e muitos dos seus redutos em todo o Líbano estão em ruínas após uma guerra de mais de um ano com Israel.

O Presidente Aoun disse que países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estão abertos a restaurar relações diplomáticas, disse o Vice-Presidente do parlamento do Líbano, Elias Bou Saab, num discurso televisionado.

“Os Emirados Árabes Unidos reabrirão a sua embaixada muito em breve… por isso há esperança de que iniciaremos uma nova página no Líbano”, disse Bou Saab.