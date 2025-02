O quarteirão não terá outras opções, mas para se vingar se Washington tem como alvo seus bens, alertou o primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederixen

A UE será forçada a implementar “Responder robustamente” Medidas Se as exportações dos EUA estão sendo impostas pela exportação de blocos, alertou o primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederixen na segunda -feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas da UE, a menos que o bloco reduza seu déficit comercial com os EUA aumentando significativamente a compra de petróleo e gás dos EUA. Na sexta -feira Trump repetiu sua ameaça dizendo que “absolutamente” planeja cobrar pelas tarifas da UE e afirmar que o bloco é “Terrivelmente tratado (nós)” com suas práticas comerciais. No entanto, ele ainda não recebeu detalhes especiais sobre bens direcionados ou tarifas precisas.

Em uma entrevista com jornalistas na véspera da reunião informal dos líderes da UE, Bruxelas, Frederixen alertou que a insistência de Trump em colocar a taxa no quarteirão do bloco poderia lançar uma guerra comercial.

“Não estou defendendo uma guerra comercial. Na verdade, sou defendido pelo oposto, a negociar um com o outro … mas é claro que se houver uma pressão muito forte nos EUA no mercado europeu, podemos simplesmente podermos responde qualquer coisa, menos nítido, “ Ela afirmou.

“Infelizmente teremos que dar uma resposta muito forte” Ele acrescentou Frederixen às tarifas dos EUA, não revelando o que essa resposta poderia suportar. No entanto, ela alertou que a retaliação do bloco seria inevitavelmente medida “Eles afetam as pessoas comuns”.













“Isso afetará funcionários e empresas nos EUA na Europa, Canadá e outros lugares envolvidos nisso”, “ Ela acrescentou.

Comentários semelhantes foram feitos pelos colegas da UE de Frederixen, e o presidente francês Emmanuel Macron disse que se o bloco fosse “Atacando em termos de comércio”, isto “Terei que advogar por mim mesmo e, portanto, reagir”. O primeiro -ministro do Luxemburgo, Luc Frieden, disse que a resposta à tarifa será “Responda às mesmas ações”, Enquanto o primeiro -ministro polonês Donald Tusk sugeriu que o bloco fizesse qualquer coisa que ele possa evitar “Guerras tarifárias totalmente desnecessárias e estúpidas.”

Trump já se saiu bem em algumas de suas ameaças tarifárias anteriores. Na semana passada, ele anunciou um dever significativo de 25% sobre todas as importações do México e da maioria das mercadorias do Canadá, bem como 10% das tarifas de bens Kineh, em força 4. Fevereiro. Ele justificou as medidas acusando três países de não conseguir impedir o fluxo de migrantes e drogas ilegais nos EUA. O Canadá já respondeu impondo uma cobrança de 25% aos bens americanos e alertou sobre outras contradições. O México também sugeriu que implementaria tarifas de varejo, enquanto a China disse que estava planejando entrar com uma ação que desafiou as tarifas de Trump na Organização Mundial do Comércio.