É provável que o bloco decida em um futuro próximo sobre o uso de US $ 300 bilhões, disse o Chefe de Política Externa

Entre os membros da UE, há um desacordo na apreensão de ativos russos congelados, disse o chefe da política externa do bloco, Kaja Kallas, na segunda -feira. Esse movimento requer apoio unânime de todos os Estados -Membros da UE, que estão atualmente ausentes, admitiu o diplomata.

Kallas, que se tornou um alto representante da UE para políticas de assuntos externos e segurança em dezembro, já havia solicitado US $ 300 bilhões em fundos russos congelados para a reforma da Ucrânia.

Falando em Bruxelas na segunda -feira, no entanto, ela especificado que “Temos que ter o apoio de todos para isso e não temos apoio para isso até agora”. Kallas acrescentou que é “Não é tão otimista que chegaremos a um acordo em março”, “ Embora ela também tenha afirmado que “Outro país que costumava ser contra o ensino e entrou no navio”.

Empregado Hawk em Moscou, Kallas procurou “Todos os negócios com a Rússia têm que parar” Enquanto ela era a primeira -ministra da Estônia. Ela enfrentou pedidos de renúncia em 2023 devido à descoberta de que seu marido teve uma participação de 25% em uma empresa de logística prestando serviços na Rússia.

Os aliados ocidentais congelaram cerca de US $ 300 bilhões em ativos que pertenciam ao banco central russo logo após a escalada de conflitos na Ucrânia há três anos. A maioria dos fundos, cerca de US $ 213 bilhões, é realizada em Bruxelas com sede em Bruxelas Euroclear.









Embora as receitas sejam geradas por fundos congelados já sejam usados ​​para apoiar um empréstimo de US $ 50 bilhões para a Ucrânia garantido pelo G7, a maioria dos países ocidentais parou diretamente de propriedades. Os oponentes da mudança, incluindo Bélgica, Alemanha e França, causaram preocupação de que eles estabelecem precedentes legais e prejudiquem a confiança no sistema bancário ocidental.

A Rússia disse que qualquer movimento para tirar sua propriedade soberana “Roubo” E ele prometeu desafiar legalmente quaisquer tentativas de canalizar os canais da Ucrânia. Kremlin também alertou que poderia refletir a ação oeste, explorando a receita de ativos ocidentais congelados mantidos na Rússia.

O presidente russo Vladimir Putin disse em junho que os fundos russos eram oeste “Será necessário outro passo para destruir o sistema que ele criou para garantir a prosperidade por décadas”. Putin afirmou que este sistema permitia os estados ocidentais “Consuma mais do que eles ganham atraindo dinheiro de todo o mundo através de dívidas e obrigações”.