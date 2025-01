Os estados de Dem indicam ações legais iminentes contra a administração de Trump no congelamento do subsídio federal

Vários estados democráticos indicaram ações legais iminentes para bloquear uma ordem do governo Trump que ordenou que as agências federais pausem o desembolso de empréstimos e subsídios, enquanto o governo revisa se suas despesas estiverem alinhadas com a agenda do presidente Trump.

Líder da minoria do Senado de Chuck Schumer (DN.Y.) anunciou a ação legal iminenteDirigido pelo Procurador Geral de Nova York, Letitia James (D), em uma entrevista coletiva na manhã de terça -feira, onde denunciou a ordem de Trump como “sem lei, perigosa, destrutiva e cruel”.

“Eles vão ao tribunal imediatamente sobre esse horror”, disse Schumer. “Este simples e simples, este é o projeto 2025. Projeto 2025 por outro nome”.

James, que levou Trump ao tribunal por fraude comercial e ganhou uma sentença multimilionária contra ele, escreveu em redes sociais que seu escritório adotaria “ações legais iminentes” contra a “pausa inconstitucional” de Trump sobre o financiamento federal. A colina solicitou detalhes adicionais de seu escritório.

Na segunda -feira à noite, o Escritório de Administração e Orçamento emitiu um memorando que ordenou que as agências federais que pausassem temporariamente “todas as atividades relacionadas à obrigação ou desembolso de toda a assistência financeira federal”.

“Esta pausa temporária fornecerá o tempo de administração para revisar os programas da agência e determinar os melhores usos dos fundos para os programas que consistem na lei e nas prioridades do presidente”, disse Matthew Vaeth, diretor interino da OMB.

The New York Times relatado Também é esperado que a Califórnia, Illinois, Nova Jersey, Rhode Island e Massachusetts, todos estados com advogados democratas, participem do processo, desafiando a ordem.

California Rob Bronta Advogado (D) escreveu na plataforma social x Na terça -feira, o estado estava “revisando” a diretiva e está preparado para “proteger” os californianos das “ações imprudentes e perigosas” de Trump.

NUEVA Jersey Matt Pathin Advogado (D) Também disse terça -feira Que a ordem “prejudicaria muito os Nova Jerseayanes e aumentaria os custos das famílias trabalhadoras”, indicando que o estado estava revisando a ordem.

E a advogada de Massachusetts Andrea Joy Campbell Ele apontou “ação rápida” Para impedir que a ordem entre em vigor, descrevendo -a como um “abuso imprudente de poder”.

A procuradora -geral de Michigan, Dana Nessel (D), disse em comunicado que seu escritório pretende apresentar litígios na terça -feira que desafia a ordem.

“Ouvimos e compartilhamos suas preocupações diretas e terríveis”, disse Nessel. “Minha equipe está trabalhando a toda velocidade para discernir o que essas ordens significam e o escopo de seus impactos imediatos, e solicita um remédio legal imediato para restaurar os fundos fornecidos pelo Congresso, exige que essa administração cumpra a lei e pare esse absurdo e um ataque sem precedentes a esses programas.

A colina entrou em contato com cada estado de sinalização de figurinos em potencial de sinalização.

A pausa entra em vigor às 17h de terça -feira, de acordo com o memorando, que foi revisado pela colina. O OMB pode conceder exceções para determinados prêmios de caso, de acordo com o memorando.

Enquanto isso, um grupo de organizações sem fins lucrativos já entrou com uma ação judicial Sobre o congelamento do subsídio, incluindo grupos que recebem esses fundos.

Atualizado às 13:04

