Os Estados Unidos dependem da China para os principais medicamentos. Eles não serão salvos das taxas

As tarifas do presidente Trump na China estão em vigor e alcançam todos os produtos importados do país, incluindo uma série de medicamentos farmacêuticos nos quais os americanos confiam.

As importações chinesas representam uma proporção significativa de prescrições dos EUA e medicamentos para vendas gratuitas. Muitos dos medicamentos produzidos em chinês são genéricos, que representam 91 % das receitas dispensadas nos Estados Unidos.

“O mercado chinês é um fornecedor -chave para materiais de partida importantes e (ingrediente farmacêutico ativo (API)) para a cadeia de suprimentos genéricos”, disse John Murphy, presidente e CEO da Accessível Medicines Association (AAM).

“Vou dizer que eles já são menos importantes para o preenchimento final e a fabricação final”, disse Murphy. “Mas, na realidade, são minerais raros, os principais materiais de partida que são obviamente críticos para a cadeia de suprimentos”.

As partes interessadas tinham a esperança de que os medicamentos fossem salvos das tarifas. Alguns notaram que os Estados Unidos são signatários do Acordo de Organização Mundial do Comércio (OMC) de 1994 sobre o comércio de produtos farmacêuticos que requer a eliminação de tarifas em muitos produtos farmacêuticos. A China prometeu processar por 10 % de taxas, o que diz que viola as regras da OMC.

Mas um funcionário da Casa Branca que falou com a colina disse que as exceções não estão planejadas e o governo não reconhecerá o acordo da OMC.

Estados Unidos confia na China

A dependência da China para manter as cadeias de suprimentos farmacêuticos tem sido um problema que os legisladores de ambos os lados do salão tentaram abordar.

Em 2018, a Comissão de Revisão Econômica e de Segurança dos Estados Unidos apontou que o país era “amplamente dependente” de drogas e da API que originou a China. PARA Análise 2023 O Conselho Atlântico constatou que o valor da API importado do chinês continuou a crescer nos últimos anos.

De acordo com Monica de Bolle, membro principal do Instituto Peterson de Economia Internacional, os Estados Unidos não são únicos em sua dependência da China para drogas e aponta que a União Europeia depende da mesma maneira.

De Bolle disse que o domínio da China no mercado cresceu, pois procurou melhorar sua capacidade de produção de medicamentos, enquanto as empresas farmacêuticas dos Estados Unidos recorreram a outras atividades de fabricação.

“O que aconteceu é que desenvolvemos esse enorme setor de biotecnologia, onde temos muitas coisas”, disse De Bolle. “O mercado de manufatura recorreu à produção desses medicamentos mais sofisticados; As coisas que são usadas nos tratamentos, as coisas que estão passando por ensaios clínicos.

“É por isso que passamos, você sabe, produzindo muitas dessas coisas para não produzir muitas dessas coisas e comprá -las de outro lugar. E em outros lugares ele se tornou China ”, acrescentou.

Tarifas podem causar escassezAssim, saídas da indústria

As margens para a fabricação de medicamentos genéricos são refinados e qualquer interrupção da cadeia de suprimentos pode causar escassez ou atrasos.

“Essa taxa adicional de 10 % terá um impacto bastante significativo no custo das mercadorias para a cadeia de suprimentos genéricos e similares”, disse Murphy. “Não temos reservas maciças de medicamentos genéricos nos Estados Unidos. É um inventário bastante justo no tempo.

Segundo Murphy, alguns fabricantes podem descobrir que é economicamente inviável produzir medicamentos genéricos, resultando em escassez.

Em todas as indústrias, os analistas alertaram que os custos mais altos gerados pelas tarifas serão passados ​​aos consumidores. Mas alguns fabricantes podem deixar o mercado completamente em vez de transmitir custos, em parte devido a uma provisão importante na Lei de Redução da Inflação (IRA).

Como parte de suas medidas de redução de custos, o IRA incluiu uma disposição que exige que os fabricantes de medicamentos paguem um reembolso do Medicaid se o preço de seus medicamentos aumentar mais rapidamente que a taxa de inflação.

Tom Kraus, vice -presidente de relações governamentais da Sociedade Farmacêutica dos EUA do Sistema de Saúde, disse que incorrer nessa penalidade, além das tarifas, pode significar mais do que escassez.

“Você deve ter que faturar para pagar essa multa, o que o tornará menos lucrativo ou você terá que deixar o mercado”, disse Kraus.

Ele ressaltou que organizações comerciais em grupo, empresas que ajudam hospitais e farmácias a comprar medicamentos e economizar dinheiro, podem decidir que os fabricantes cujos produtos se originam na China são muito caros e se afastarem completamente deles.

Os olhos se voltam para a Índia

A Índia também é um poder global quando se trata da fabricação de API. UM análise Para os Estados Unidos, a Farmacopeia (USP) descobriu que a Índia em 2023 tinha 50 % dos arquivos de medicamentos da API (DMF), que são documentos apresentados à administração de alimentos e medicamentos que detalham o processo de fabricação de API.

Embora a Índia tenha uma proporção um pouco maior de DMFs, a China ganhou mais equilíbrio após aumentar sua participação de DMF em 63 % entre 2021 e 2023. Embora nem todos os medicamentos usam API que se referem ao DMF, eles podem indicar onde há a fabricação de tentado API, USP observou.

Mas mudar a China para a Índia para suprimento não é algo que pode acontecer da noite para o dia.

“Há muita capacidade na Índia, há muita capacidade na União Europeia e até no Canadá. Eu acho que o problema é que há uma capacidade excessiva ”, disse Murphy. “Ainda está em uma situação em que levará algum tempo para expandir a capacidade de aumento adicional em qualquer um desses locais para atender à demanda global”.

Não apenas existe tempo, mas os fabricantes indianos não têm exatamente as mesmas capacidades que a China.

“A Índia não faz a gama de coisas que a China faz”, disse Bolle. “Você pode confiar na Índia para alguns medicamentos de vendas gratuitas, pode confiar na Índia para ingredientes ativos que vão às vacinas, você pode confiar na Índia em busca de antibióticos até certo ponto.

“Quando você entra … o resto, fica muito mais complicado”, acrescentou. “E a China é mais ou menos o único mercado”.

