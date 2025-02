Os Estados Unidos dizem que a greve na Síria matou o funcionário afiliado da A-Qaeda

Um socorrista de Casco White Sírio verifica os restos de um carro no local de um ataque aéreo da Coalizão dos EUA endereçada a um líder da afiliada da A-Qaeda da Síria, Hurras al-Din, em uma estrada perto da cidade de Batabo no Batabo no Noroeste da Síria, no início de 31 de janeiro, em 31 de janeiro, em 31 de janeiro, em 31 de janeiro, em 31 de janeiro de 31 de 2025. Arquivo | Crédito da foto: AFP