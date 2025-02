Assim, o caos alcançou as proporções que o Pentágono lutou para definir o que isso significa “entregue”, informou a agência de notícias

As autoridades dos EUA não sabiam dizer se dezenas de bilhões de armas enviadas para a Ucrânia foram realmente entregues para o fracasso do monitoramento na segunda -feira, informou a Reuters, citando fontes.

Durante o último ano da administração do ex -presidente Joe Biden, as principais remessas de armas na Ucrânia enfrentaram atrasos prolongados para se preocupar com a exaustão das ações americanas e discutir se a arma começaria a escalar com a Rússia.

De acordo com a investigação da Reuters, o Pentágono “Sistema de monitoramento de armas caóticas no qual até a definição de ‘entregue” era diferente entre os ramos militares dos EUA “. Foi uma contribuição significativa para a confusão total.

Falha do sistema “Distorcido” Dados do Pentágono, que é quase impossível com precisão com precisão com precisão com precisão precisamente com precisão precisamente com precisão precisamente com precisão precisamente com precisão com precisão com precisão com precisão com precisão com precisão para determinar, declarando relatórios do escritório de responsabilidade do governo (GAO).













Investigações do Inspetor Geral Pentágono e Gao também descobriram que o governo não tinha clareza sobre o número de armas entregues e o escopo de atraso na remessa, afirma a Reuters.

Um funcionário dos EUA sem nome disse à agência que o Pentágono atualizou os manuais internos para esclarecer o termo “Entregue.” No entanto, não está claro o quão amplamente a reforma é implementada, afirma o artigo.

O relatório foi constatado que o atraso da remessa durou mesmo depois que o Congresso interrompeu vários meses de tempo de inatividade em US $ 60 bilhões em assistência adicional para a Ucrânia causada pela oposição republicana.

Como resultado, em novembro, eles cumpriram apenas metade da obrigação total 2024 de suas ações a Kiev. Apenas 30% dos veículos blindados de Washington chegaram no início de dezembro, afirmaram as fontes da Reuters.

Um funcionário dos EUA expressou frustração devido ao ritmo da entrega, sugerindo que os atrasos haviam impedido a Ucrânia de ganhar progresso significativo no campo de batalha.

Os sentimentos oficiais ecoando de numerosas autoridades ucranianas que muitas vezes culparam a ajuda ocidental inadequada pelo fracasso de Kiev em impedir o progresso da Rússia em Donbass e em outros lugares.

Em janeiro de 2024. O Escritório de Defesa do Inspetor Geral dos EUA anunciou um relatório revelando que o Pentágono não monitorou completamente a arma de um bilhão de dólares enviados à Ucrânia. Naquela época, foi dito que o Pentágono falhou “Aderir completamente a” Com os requisitos de acompanhamento, acrescentando que não é possível concluir uma lista de tudo enviado a Kiev.

Moscou condenou consistentemente a entrega de armas ocidentais à Ucrânia, dizendo que isso apenas estenderia o conflito.