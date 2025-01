Os Estados Unidos precisam de uma estratégia para drones avançados e outras tecnologias emergentes

Um segredo da revolução há muito tempo sacode a superfície da segurança nacional, impulsionada por tecnologias emergentes de todo domínio. Estes incluem Drones avançadosAssim, Fenômenos anormais não identificados ou UAP (anteriormente chamado de OVNIs) e armas clandestinas e de alta tecnologia.

Capaz de se mover entre arAssim, espaço e marEsses sistemas podem realizar inteligência e até ataques cinéticos. Apesar do estigma persistente em casa, adversários estrangeiros são corrida Entenda o UAP em particular, potencialmente altere a geopolítica junto com nosso conhecimento da física.

Isso soa como ficção científica, mas é fato científico. Como ex -oficial de contrainteligência de alto nível que liderado Uma das investigações UAP do Pentágono, recentemente testemunhado Antes do Congresso, a revolução está acontecendo agora. Para permanecer na vanguarda, os Estados Unidos precisam de uma estratégia de todo o governo para essas tecnologias que mudam o paradigma.

Basta olhar para cima. O conflito ucraniano viu avanços rápidos em dronesAssim, inteligência artificial e Mísseis hipersônicosExplorando vantagens assimétricas contra armas tradicionalmente dominantes, como navios de guerra e tanques. Porcelana Ele está olhando de perto. Além dos balões de espião, como aquele que flutuador Sobre a pátria em 2023 – Pequim É um FILDEAR Tecnologias espaciais para testar os Estados Unidos e nossos aliados.

Quando se trata de UAP, o Pentágono Admite com relutância Após décadas de negação, alguns demonstram a velocidade de geração além de chamadas, manobrabilidade e furtividade. UAP também atravessa nosso querido – e Águas – com impunidade aparente. Os misteriosos “drones” vistos em locais sensíveis na Virgínia, Nova Jersey e em outros lugares Eles confundiram O Departamento de Defesa e um Sopa de alfabeto de outras agências responsáveis ​​por proteger os Estados Unidos. Mais de 20 anos depois de terroristas voou Aeronaves em edifícios em 11 de setembro, o governo falta Uma imagem completa do nosso espaço aéreo. Isso é inaceitável.

Depois, há queixosos como David GruschUm ex -aluno da Força Aérea dos EUA. Ele testemunhou sob juramento perante o Congresso que o governo é um artesanato de engenharia inversa de origem “não -humana”. Eric Davis, um astrofísico que aconselhou um programa do Pentágono UAP, informou as autoridades de defesa sobre as recuperações de “veículos fora do mundo não foram feitos nesta terra”. Embora seja extraordinário, essas reivindicações exigem pesquisa. Ignorando -os Apenas se aprofunda desconfiança em nosso governo.

Sinais iniciais Eles são encorajadores que o novo governo e o Congresso estão levando esses problemas a sério. O presidente Trump prometeu uma maior franqueza, descrevendo -a como “ridícula de não estar dizendo a ele o que está acontecendo com os drones”. Membros do Comitê de Inteligência do Senado Mark Warner (D-va.) E Tim Kaine (D-Va.), Expressou seu choque devido à incapacidade do governo de explicar as incursões baseadas na Força Aérea de Langley na Virgínia em 2023. Um bipartidário bipartidário de legisladores de legisladores Ele sustentou público e demanda Um comitê especial para investigar o UAP.

Mas mais deve ser feito. Alguns especialistas em segurança nacional recomendar que um único coordenador gerencia a resposta entre agências aos drones. No entanto, porque os inimigos dos Estados Unidos estão desbloqueando a tecnologia ORAP para obter uma vantagem decisiva, no entanto, UAP Você não pode mais distinguir completamente de sistemas não tripulados. Embora o Pentágono Ele afirmou Que nenhum UAP representa adversários estrangeiros, não resolveu a maioria dos avistamentos. Seu escritório UAP – criado Na insistência do Congresso: ele permanece mergulhado em burocracia e suspeita. Rússia e China são Engenharia inversa Uap.

Compressão excessiva de projetos classificados Foud ainda mais Investigação dos EUA, partida Estados Unidos em desvantagem de seus possíveis rivais. Enquanto isso, as implicações para nossa base industrial, doutrina militar e postura de força permanecem descuidadas. Pior, a diplomacia americana ainda não enfrentou os perigos do controle de armas, não proliferação e estabilidade global que essas tecnologias representam.

Portanto, uma visão mais ampla é essencial. Para enfrentar esses desafios, o presidente Eu deveria citar Principal consultor de tecnologias emergentes de qualquer domínio do Conselho de Segurança Nacional. Esse “czar” coordenaria uma resposta de todo o governo, garantindo que as autoridades federais, estaduais e locais trabalhem juntas. O consultor integraria a coleta de dados e otimizaria a troca de informações entre as agências para estabelecer uma visão integral dos domínios aéreos, espaço e marítimos.

O governo também deve desenvolver uma estratégia nacional com uma visão futura para essas tecnologias. Isso inclui identificar ameaças e oportunidades em casa e no exterior, estabelecer prioridades de pesquisa e desenvolvimento e fornecer orientação aos parceiros do setor acadêmico e privado. A transparência é vital. Para reconstruir a confiança do público, nosso governo deve se comprometer com o Congresso, a mídia e os cidadãos. Os esforços para lançar registros relacionados ao UAP devem seguir um Período de classificação de 25 anos A menos que o presidente esteja explicitamente isento.

Como presidente John F. Kennedy ditado“A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou o presente certamente serão perdidos no futuro. Eles merecem a verdade e uma estratégia para proteger seu futuro.

Luis D. Elizondo é um ex -oficial de contrainteligência sênior que anteriormente dirigiu a investigação do Pentágono sobre a UAP.

