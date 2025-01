Os Estados Unidos propõem novas regras para exportação de chips de IA, provocando rejeição da indústria

A administração Biden está a propor um novo quadro para a exportação de chips de computador avançados utilizados para desenvolver inteligência artificial, numa tentativa de equilibrar as preocupações de segurança nacional sobre a tecnologia com os interesses económicos dos produtores e de outros países.

Mas a estrutura proposta na segunda-feira também levantou preocupações entre os executivos da indústria de chips, que afirmam que as regras limitariam o acesso aos chips existentes usados ​​para videogames e restringiriam os chips usados ​​para centros de dados e produtos de inteligência artificial em 120 países. México, Portugal, Israel e Suíça estão entre as nações que poderiam ter acesso limitado.

A secretária de Comércio, Gina Raimondo, disse em uma teleconferência com repórteres prevendo a estrutura que é “crítico” preservar a liderança dos EUA em IA e no desenvolvimento de chips de computador relacionados à IA. A tecnologia de inteligência artificial em rápida evolução permite que os computadores produzam romances, promovam a investigação científica, automatizem a condução e promovam uma variedade de outras transformações que poderão remodelar as economias e as guerras.

“À medida que a IA se torna mais poderosa, os riscos para a nossa segurança nacional tornam-se ainda mais intensos”, disse Raimondo. O quadro “foi concebido para salvaguardar a mais avançada tecnologia de inteligência artificial e garantir que permanece fora do alcance dos nossos adversários estrangeiros, mas também permite uma ampla disseminação e partilha de benefícios com os países parceiros”.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, destacou que o quadro garantiria que os aspectos mais avançados da IA ​​fossem desenvolvidos nos Estados Unidos e com os seus aliados mais próximos, em vez de possivelmente serem deslocalizados, como as baterias e as energias renováveis.

Um grupo da indústria tecnológica, o Conselho da Indústria de Tecnologia da Informação, alertou Raimondo numa carta na semana passada que uma nova regra implementada às pressas pela administração democrata poderia fragmentar as cadeias de abastecimento globais e colocar as empresas norte-americanas em desvantagem. Outro grupo, a Associação da Indústria de Semicondutores, disse na segunda-feira que estava decepcionado com o fato de a política estar sendo “apressada” antes de uma transição presidencial.

“A nova regra corre o risco de causar danos não intencionais e duradouros à economia dos EUA e à competitividade global em semicondutores e inteligência artificial, ao ceder mercados estratégicos aos nossos concorrentes”, disse o presidente e CEO da SIA, John Neuffer.

Um executivo do setor, que conhece a estrutura e insistiu no anonimato para discuti-la, disse que as restrições propostas limitariam o acesso a chips já usados ​​em videogames, apesar das alegações do governo em contrário. O executivo disse que também limitaria quais empresas poderiam construir data centers no exterior.

Dado que o quadro inclui um período de comentários de 120 dias, a próxima administração republicana do presidente eleito Donald Trump poderá, em última análise, determinar as regras para as vendas externas de chips de computador avançados. Isto cria um cenário em que Trump terá de equilibrar os interesses económicos com a necessidade de manter os Estados Unidos e os seus aliados seguros.

Autoridades do governo disseram que sentiram a necessidade de agir rapidamente na esperança de preservar o que é percebido como a vantagem de seis a 18 meses dos Estados Unidos em IA sobre rivais como a China, uma vantagem que poderia ser facilmente corroída se os concorrentes fossem capazes de armazenar o fichas. e obter maiores lucros.

Ned Finkle, vice-presidente de assuntos externos da Nvidia, disse em comunicado que a administração anterior de Trump ajudou a estabelecer as bases para o desenvolvimento da IA ​​​​e que a estrutura proposta prejudicaria a inovação sem atingir os objetivos de segurança nacional declarados.

“Embora disfarçadas como uma medida ‘anti-China’, estas regras não contribuiriam em nada para melhorar a segurança dos EUA”, disse ele. “As novas regras controlariam a tecnologia em todo o mundo, incluindo a tecnologia que já está amplamente disponível nos principais PCs para jogos e hardware de consumo”.

De acordo com o quadro, cerca de 20 aliados e parceiros importantes não enfrentariam restrições no acesso aos chips, mas outros países enfrentariam limites nos chips que poderiam importar, de acordo com uma ficha informativa fornecida pela Casa Branca.

Aliados irrestritos incluem Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Taiwan e Reino Unido.

Os usuários fora desses aliados próximos poderiam comprar até 50.000 unidades de processamento gráfico por país. Haveria também acordos entre governos que poderiam aumentar o limite para 100.000 se os seus objectivos de energia renovável e segurança tecnológica estivessem alinhados com os dos Estados Unidos.

As instituições de determinados países também poderiam solicitar um estatuto legal que lhes permitiria adquirir até 320.000 unidades avançadas de processamento gráfico ao longo de dois anos. Ainda assim, haveria limites à quantidade de capacidade computacional de IA que as empresas e outras instituições poderiam colocar no estrangeiro.

Além disso, os pedidos de chips de computador equivalentes a 1.700 unidades de processamento gráfico avançado não exigiriam licença de importação nem seriam contabilizados no limite nacional de chips, entre outros padrões estabelecidos pela estrutura. A exceção para 1.700 unidades de processamento gráfico provavelmente ajudaria a atender aos pedidos de universidades e instituições médicas, em oposição aos data centers.

Não se espera que as novas regras atrapalhem os planos de expansão dos data centers alimentados por IA dos principais fornecedores de computação em nuvem, como Amazon, Google e Microsoft, devido às isenções para empresas confiáveis ​​que buscam grandes pools de chips de IA avançada.

“Estamos confiantes de que podemos atender plenamente aos altos padrões de segurança desta regra e atender às necessidades tecnológicas dos países e clientes ao redor do mundo que confiam em nós”, disse Brad Smith, presidente da Microsoft, em comunicado na segunda-feira.

A Microsoft atraiu o escrutínio bipartidário no ano passado depois de anunciar um investimento de 1,5 mil milhões de dólares numa empresa de tecnologia sediada nos Emirados Árabes Unidos e supervisionada pelo poderoso conselheiro de segurança nacional do país.

Com sede em Abu Dhabi, o G42 gerencia data centers no Oriente Médio e em outros lugares e construiu o que é considerado o modelo de inteligência artificial em língua árabe líder mundial. Também tem laços com a China, o que levou os membros republicanos do Congresso a apelar a um “exame especial” da parceria de IA e a instar os responsáveis ​​de Biden a implementarem “protecções de segurança nacional mais fortes” para evitar que a principal tecnologia americana caia nas mãos da China.