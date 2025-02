Os Estados Unidos sabiam que Trump era uma cobra antes de levá -lo de volta para

“Eles são os que pensam que foram”, o técnico da NFL Dennis Green Famous disseNo modo completo de colapso. Mas suas palavras poderiam facilmente se aplicar ao presidente Trump, Elon Musk e ao desfile de republicanos que desencadearam tanto caos nas últimas semanas.

Se você está vendo Musk intestino USAID como se fosse uma venda da sexta -feira negra, ou Trump veio ao vilão de Bond em general Mark Milley, ou Nomeando o Supremo Branco Como se ele estivesse reunindo uma Liga da Justiça do mal, eu entendo. Sim.

Trump começou sua campanha de 2024 com a palavra “vingança. “Esse foi o lançamento. Não a unidade, nem a esperança, nem mesmo um Tintineo cativante, apenas vingança direta.

E adivinha? Ele está entregando. Ele disse que ia queimar tudo, e agora as pessoas ficam surpresas por ter fumar?

Surpreendentemente, Trump (ou, mais precisamente, seus capangas) literalmente escreveu seu livro. A CNN relatou Que, das 53 ordens e ações executivas que Trump assinou durante sua primeira semana no cargo, 36 estavam diretamente fora do projeto 2025, o documento da Heritage Foundation mencionado frequentemente durante a campanha.

Como um amigo meu (não conhecido por soprar), ele brincou, é como “Mein Kampf” encontrar o Powerpoint de um lobista de petróleo. O livro de brincadeiras é estabelecido. E agora, é simplesmente o tempo de execução, figurativamente, é claro.

Diga o que quiser sobre Trump, mas nunca tentou esconder sua agenda ou seu estilo. No entanto, apesar de sua total transparência, sem mencionar que ela já nos deu uma amostra de quatro anos do que seria como presidente, algumas pessoas realmente parecem surpresas. É como sair com uma stripper chamada Cashmere e depois impressionante saber que ele está vendo outros tipos de lado.

De fato, Segundo Harry, entenda a CNN, Apenas 1 a 2 % das pessoas pesquisadas acham que Trump deveria se concentrar em tarifas, e mais pessoas estavam procurando “tarifas” que Taylor Swift.

Mas por que? Durante sua campanha, Trump constantemente falou sobre a criação de tarifas, dizendo que ele faria de tudo de revitalizar a indústria automotiva pagar pelos cuidados infantis. “Vamos receber bilhões de dólares. E, por mais que fale sobre cuidados infantis, relativamente, não é muito caro em comparação com o tipo de números que tomaremos “. Ele disse em setembro passado No Clube Econômico de Nova York.

Talvez a única surpresa tenha sido que, depois de ameaçar impor tarifas ao Canadá e no México, ele de repente se desviou e decidiu não fazê -lo. Amigos, aquilo é O padrão – A isca antiga e o interruptor.

Mas é isso que realmente me pega: não são apenas os eleitores sem noção que não viram isso chegando. São as pessoas que o viram chegando, e ainda estão se virando toda vez que ele faz algo louco.

Eu entendo, permanecem indignados mantém a resistência viva. Mas em algum momento, a indignação começa a soar como Capitão Renault em “Casablanca”: “Estou surpreso, surpreso, ao descobrir que o jogo está acontecendo neste estabelecimento!” Enquanto isso, Trump está entregando chips para seus seguidores.

Isso não significa que todos devem acompanhar a loucura, ou que devemos nos virar e nos desconectar para preservar nossa sanidade. De fato, pode haver algum benefício estratégico calculado para “indignação performativa”. Pelo menos, talvez eu desacelere um pouco Trump. Ou talvez posicionará os rivais de Trump em capitalizar um evento exógeno e mudar os planos melhor que a magia.

No entanto, meu ponto principal é que, se você fosse ignorante, ingênuo ou completamente assustado com a possibilidade de mais quatro anos de loucura de Trump, nada que está acontecendo neste momento deve ser uma surpresa.

Se eu tivesse “padrões” e “instituições” para controlá -lo, eu não estava ouvindo o Muitos avisos Demos a você, explicando que Trump e sua equipe estariam melhor posicionados em um segundo mandato para contornar essas normas e instituições.

E se você pensou que os políticos republicanos sensíveis o impediriam de alguma forma, obviamente você não estava prestando atenção em como Trump os havia purgado ou domesticado sistematicamente a todos. Neste momento, eles parecem estar preparados para o carimbo de borracha Robert F. Kennedy Jr. e Tulsi Gabbard no gabinete.

Agora estamos obtendo exatamente o que votamos, exatamente o que eles nos prometeram e (presumivelmente) exatamente o que merecemos.

E se você se perguntar por que eu posso tornar a luz tão chocante das coisas que são tão chocantes e novas, na medida em que estava de luto, tudo aconteceu nas eleições de novembro.

Tudo depois disso? Apenas um acidente de carro em câmara lenta. Naquele dia, os dados foram lançados. Agora eu tinha três meses completos para aceitar a realidade, e você sabe o que? Na verdade, não estou zangado com Trump por fazer o que sempre faria. “Impressionado” é realmente uma palavra melhor para isso. A única coisa que me veio foi que o povo americano sabia exatamente quem Trump era, e ainda priorizou os preços dos ovos.

Então, se você está procurando agora, pensando: “Uau, como isso aconteceu?” – Bem, Trump tem um poema para você. Você sabia muito bem que era uma cobra antes de acompanhar.

Matt K. LewisEle é colunista, podcast e autor dos livros “Muito burro para falhar” e “Políticos sujos ricos. “

Fonte