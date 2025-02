Os estoques afundam enquanto Trump Tarifas processa Wall Street

O mercado de ações abriu segunda -feira com perdas pronunciadas após as novas taxas agressivas do presidente Trump sobre produtos canadenses, mexicanos e chineses.

A média industrial da Dow Jones caiu 565 pontos, ou 1,3 %, após o sino de abertura na segunda -feira, o primeiro dia de negociação do anúncio de taxa de sábado de Trump. O índice S&P 500 caiu 1,7 % e o composto Nasdaq caiu 2,2 %.

Trump assinou ordens no sábado, que impõe tarifas de 25 % a todos os produtos canadenses e mexicanos, com uma taxa mais baixa de 10 % para produtos de energia. Ele também assinou uma ordem que impôs uma taxa adicional de 10 % aos produtos chineses, que já estavam sujeitos a impostos de importação estabelecidos durante o primeiro mandato de Trump e preservados pelo ex -presidente Biden.

Trump prometeu repetidamente impor novas tarifas aos parceiros comerciais dos EUA ao longo de sua campanha presidencial e prometeu logo após sua escolha de atingir o Canadá e o México com 25 % de tarifas. Mesmo assim, o cumprimento dessa promessa enviou ondas de choque pelos mundos políticos e econômicos, dada a agressividade da abordagem de Trump.

O Canadá e o México são os dois maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos e são uma fonte crítica de produtos, energia, madeira e mercadorias fabricadas para os americanos.

