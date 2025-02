Os estudantes de Madrasah Aliyah no sul de Kalimantan estão ameaçados por não poder participar do SNBP, está confirmado que o ensino médio está seguro

Kalimantan do Sul, vivo – Vários da Madrasah Aliyah (MA) no sul de Kaliman enfrentaram obstáculos no processo de registro de estudantes para fazer um teste escrito baseado em computador para a equipe nacional com base no teste (UTBK SNBT).

Isso é causado por problemas na contribuição do banco de dados da escola e dos alunos (PDS), que é o principal requisito da seleção. Atualmente, o Ministério da Religião (Kemenag) como parte da Suprema Corte ainda está tentando resolver o problema.

Por outro lado, o Departamento de Educação e Cultura (Diskbud), no sul de Kalimantan, garantiu que a escola sob seus auspícios não tivesse obstáculos semelhantes.

“Alhamdulillah, até agora não houve relatos relacionados às limitações das contribuições de PDS da SMA/SMK”, disse o chefe de subdivisão do planejamento e relatórios do escritório de educação do sul de Kalimantan, Masrani.

O preenchimento do PDSS, que é o principal requisito para a seleção nacional com base na conquista (SNBP), foi aberto desde 6 de janeiro e termina em 31 de janeiro de 2025. Dados nos registros do PDSS dos registros escolares do PDS e os ingressos das qualificações dos alunos , que são levados em consideração na seleção.

Masrani acrescentou que, embora não houvesse relatos de problemas no ensino médio e da escola profissional, seu partido continuou a coordenar com as escolas para garantir que toda a taxa de registro da rota de conquista pudesse ser usada ao máximo.

“Continuamos a coordenar com a escola. Se houver obstáculos, estamos prontos para ajudar o centro”, disse ele.

Além disso, os alunos que atendem aos requisitos para o SNBP também devem criar uma conta da equipe nacional para novas admissão de estudantes (SNPMB). Este registro de conta foi aberto a partir de 13 de janeiro e durará até 18 de fevereiro de 2025.

“Esperamos que os estudantes que atendam aos critérios do SNBP tenham criado uma conta SNPMB para que possam fazer o teste a partir de abril”, acrescentou.