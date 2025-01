Os EUA correm grandes ataques em imigrantes em Nova York

Os agentes da lei americana dificilmente armados foram lançados na manhã de terça -feira pela cidade de Nova York, prendendo os resultados de imigrantes ilegais suspeitos de crimes violentos.

A secretária de Segurança Interna Kristi Noem assistiu pessoalmente na terça -feira, no quarto dia de trabalho.

“Estamos em Nova York esta manhã, temos sujeira dessas ruas” Noem publicado em X. em outro post, ela disse que o DHS Works “Exatamente o que o presidente (Donald) Trump prometeu ao povo americano – tornando nossas ruas seguras”.

Noem compartilhou várias fotografias e vídeos de investigações de segurança de funcionários difíceis (HSI), Implementação de Imigração e Alfândega (ICE), Serviço Secreto dos EUA, Diretoria de Implementação de Medicamentos (DEA), unidades de Diretoria da Polícia de Nova York nos EUA.

Agora mesmo. O estranho criminoso com seqüestro, acusações de ataque e roubo está agora sob custódia – graças a @LEDE. pic.twitter.com/frpjbdmqsl – O nome do Secretário de Cristo (@Sec_Noem) 28 de janeiro de 2025

Identificou uma das pessoas que detiveram o gelo de manhã cedo como “Um estranho criminoso com um sequestro, um ataque a um ataque e um roubo”.

A segunda grande captura foi Anderson Zambrano-Pacheco, 25 anos, supostamente líder de um momento notório de Aragua, uma gangue de venecuela acusada de aterrorizar moradores no Colorado.













Pacheco foi identificado como um dos homens presos no CCTV que forçou seu apartamento em agosto passado. Na terça -feira de manhã, agentes HSI de armadilhas difíceis invadiram os apartamentos Bronx, onde ele morou por meses.

Os vizinhos disseram ao New York Post que a polícia quebrou a porta para chegar a Pachec, que foi procurada no Colorado para sequestrar, roubo e ameaças. Segundo um inquilino, venecuelano se mudou para Nova York em setembro ou outubro e foi “Muito cooperativo, muito gentil” com vizinhos.

Trump se moveu rapidamente após a inauguração na segunda-feira passada para fechar a fronteira EUA-México e lançou ataques de imigração através da cita principal americana, descrevendo a presença ilegal de milhões de estrangeiros como “invasão.”

A Casa Branca também procurou deportar milhares de criminosos condenados para seu país de origem. No fim de semana, a Colômbia tentou recusar um voo para o repatriamento, mas rapidamente se retirou, apesar das ameaças de Trump de impor sanções e tarifas ao país sul -americano.