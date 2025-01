Os EUA devem agir para proteger seus ‘chips legados’ da China e de outros concorrentes

Chips de última geração, especialmente aqueles projetados para alimentar aplicações emergentes de IAEles tendem a receber mais atenção da mídia e gerar mais entusiasmo. No entanto, os chamados chips “legados” são igualmente importantes, se não mais, para a nossa vida quotidiana.

Enquanto os avanços tecnológicos e de fabricação na fabricação de chips buscam fabricar chips cada vez menores e mais potentes, os chips legados são produzidos usando tecnologias de processo mais “maduras” ou “nós”, que aproximadamente descrever o tamanho dos recursos que podem ser projetados em um chip. Nós maiores estão associados a chips legados mais antigos, enquanto nós menores estão associados a chips mais novos e de última geração. Os chips legados podem ser encontrados em uma ampla variedade de produtos incluindo veículos, aeronaves, eletrodomésticos, sistemas militares e dispositivos médicos, entre outros.

Apesar de receberem menos atenção do que seus primos mais avançados, os chips legados têm sido notícia recentemente. A administração Biden lançou um investigação na produção chinesa de chips legados, o que pode tornar escalar. Segundo a secretária de Comércio, Gina Raimondo, cerca de dois terços dos produtos americanos contêm chips herdados da China. A investigação também investigará até que ponto os chips antigos são utilizados em produtos para indústrias críticas, incluindo aplicações como sistemas de defesa, saúde, aeroespacial, comunicações e energia.

No entanto, com a administração Biden nos seus últimos dias, a investigação sobre os chips legados terminará em breve. entregue para a próxima administração Trump. Embora não esteja claro o que a nova administração fará com a investigação, a necessidade de cadeias de abastecimento seguras e resilientes continuará a ser uma prioridade nacional contínua. As recentes proibições da China às exportações de vários fabricantes de chips materiais aos Estados Unidos destacam o papel desempenhado pelos chips e as complexas cadeias de abastecimento que permitem a sua produção no cenário internacional.

Um fornecimento constante e seguro de chips legados é importante para a segurança dos sistemas que eles permitem e, por extensão, da nação. As fronteiras entre os mundos cibernético e físico continuam a confundir-se, e muitos produtos que utilizamos e dos quais dependemos são agora uma mistura entre sistemas físicos e cibernéticos. Esses “sistemas ciberfísicos” incluem coisas como veículossistemas de controle industrial e redes de energia.

Os chips legados são importantes para esses sistemas por pelo menos dois motivos. A primeira é simplesmente que você precisa ter oferta suficiente para atender à demanda. A economia global experimentou um chip falta durante e após os bloqueios do COVID. Devido à escassez de chips necessários para automóveis, por exemplo, é Meu querido que a indústria automobilística perdeu centenas de bilhões de dólares por não produzir cerca de 11 milhões de veículos que de outra forma teriam sido fabricados se houvesse chips suficientes. Sem um fornecimento adequado de chips, as empresas não conseguirão produzir tudo o que as pessoas desejam comprar.

Em segundo lugar, é importante ter um fornecimento confiável de chips legados porque a segurança dos sistemas que eles ativam depende da segurança dos próprios chips. Vulnerabilidades no hardware pode permitir que invasores desabilitem esses sistemas críticos e roubem dados. Falsificações Produtos com qualidade e confiabilidade degradadas também podem entrar na cadeia de abastecimento. Embora o software possa ser corrigido, é muito mais difícil para atualizar o hardware. Segurança no plano físico, camada de hardware É importante garantir a segurança do sistema como um todo.

O lado positivo é que, segundo a Semiconductor Industry Association, vários prêmios anunciados sob o CHIPS and Science Act incluem tecnologia de nó madura. No futuro, o fortalecimento do ecossistema eletrónico do país exigirá o crescimento contínuo de todo o espectro de chips, desde os tradicionais até aos de última geração. Será também necessário reforçar a capacidade nacional para apoiar tecnologias, tais como placas de circuito impressoe a aquisição de matérias-primas como quartzogálio e germânio. De ponta a ponta rastreabilidade pode ajudar os gerentes da cadeia de suprimentos a obter visibilidade sobre onde os componentes estiveram e para onde estão indo. Para componentes mais antigos, políticas proativas de gerenciamento de obsolescência podem ajudar a garantir que exista estoque suficiente antes que os componentes sejam descontinuados.

À medida que a procura por dispositivos conectados e tecnologias digitais continua a aumentar, também aumenta a necessidade de chips fiáveis ​​e seguros. Os chips legados são uma peça importante desse quebra-cabeça. O reforço da cadeia de abastecimento nacional de chips antigos reduz as vulnerabilidades de segurança e promove a resiliência económica.

Zachary A. Collier, Ph.D., é professor assistente de administração na Radford University. Ele é pesquisador visitante no Centro de Segurança e Confiança em Hardware e Sistemas Embarcados.

Fonte