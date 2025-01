O incentivo do presidente Donald Trump pela eficiência do governo já descobriu gastos desperdiçados, como US $ 50 milhões concedidos a comprar preservativos para os moradores de Gaza, disse ela a repórteres no primeiro briefing para a secretária da Casa Branca de Karolina Leavitt.

Trump fundou o Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) como roupas temporárias logo depois de jurou na semana passada. Corpo liderado por Mogula Tech e o principal fã de Trump de Elon Musk.

Doge e Office for Management and Budget (OMB) “Eles descobriram que haveria US $ 50 milhões em contribuintes que saíram pela porta para financiar o preservativo em Gaza”. Leavitt disse a repórteres na terça -feira, acusando a administração do ex -presidente Joe Biden “O desperdício de dinheiro do contribuinte natural”.

Outros US $ 37 milhões foram destinados à Organização Mundial da Saúde (OMS), que “Presidente Trump, cruzando sua caneta e essa ordem executiva, não quer mais fazer parte de agora”, “ Leavitt acrescentou.













Na sexta -feira, o Departamento de Estado dos EUA ordenou o congelamento de quase todos os programas estrangeiros por 90 dias, aguardando um exame para determinar se eles estavam alinhados com os objetivos de política externa do governo Trump. A USAID já informou as ONGs em todo o mundo para suspender o financiamento até novo aviso.

O ex-vice-secretário assistente de estado dos assuntos israelenses-palestinos Andrew Miller disse ao The Times of Israel que a alegação de Leavitt era “estranho.”

“É possível que US $ 50 milhões sejam para saúde sexual ou algo assim, que inclui ginecologia e muitos outros serviços, mas certamente não apenas preservativos”, “” Disse Miller.

De acordo com a AFP, a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) concedeu US $ 60 milhões no ano fiscal de 2023. Para vários dispositivos contraceptivos que serão enviados em todo o mundo, não apenas Gaza. Existem cerca de dois milhões de habitantes no enclave palestino, que ele devastou com Israel com uma guerra de 15 meses.

Durante a tensão de 2018 com o Hamas em Gaza, o exército israelense acusou os militantes palestinos de usar balões feitos de preservativo de látex para enviar dispositivos queimados e explosivos pela fronteira. Estimulados são dispositivos improvisados “Centenas” Fogo, de acordo com o Times of Israel.

Naquela época, as forças de defesa israelenses (IDF) estavam confundidas de onde os preservativos poderiam vir porque não foram produzidos localmente. Que negaram o suprimento de gaze com contraceptivos.