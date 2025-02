Os EUA interrompem as tarifas sobre bens mexicanos após uma conversa ‘muito amigável’

O presidente Donald Trump anunciou recentemente que opiniões comerciais contra o vizinho do sul dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump “Muito amigável” Converse com seu colega mexicano, Claudia Sheinbaum Pardo.

O anúncio na segunda -feira ocorreu dois dias depois que Trump impôs 25% das tarifas sobre mercadorias do México e do Canadá, citando preocupações sobre imigração ilegal e comércio de drogas. Povos de 10% também são impostos às importações chinesas.

Trump escreveu em sua plataforma de mídia social que ele segurava “Conversação muito amigável” Com Sheinbaum, durante o qual ela concordou em organizar 10.000 soldados mexicanos para a fronteira norte.

As tropas serão “Especificamente marcado para interromper o fluxo de migrantes de fenda e ilegal para o nosso país”, “ Trump declarou.

Ele acrescentou que as nações estariam envolvidas nas negociações de alto nível conduzidas pelo secretário de Estado Marco Rubio, ministro das Finanças Scott Bessent e Howard Lutnick, a seleção de Trump para a secretária da loja, do lado americano.













Sheinbaum confirmou a implantação de uma unidade em um post sobre x, enfatizando a dedicação dos EUA à supressão “Armas sólidas da loja” no México. Descreveu uma troca como um “Uma boa conversa.”

Durante o fim de semana, as tensões aumentaram quando Trump acusou a administração de Sheinbaum por “Aliança insuportável” com grupos de crimes mexicanos. Sheinbaum recusou um pedido como um “Súngendo” E, em resposta, eles ameaçaram retaliar as importações de importações para os Estados Unidos, juntamente com outras medidas para proteger os interesses nacionais do México.

Os Estados Unidos e o México têm um forte relacionamento comercial, ancorado pelo Acordo dos Estados Unidos-México-Kanada (USMCA), que substituiu o petróleo em 2020. O acordo eliminou a maioria das tarifas e obstáculos comerciais entre três países. Milhões de carros vendidos nos EUA estão reunidos no Canadá e no México todos os anos e 30-50% de suas partes obtidas desses países.

Leia mais:

Canadá retribui com tarifas

Enquanto as tarifas no México estão em espera, agora eles continuam com os do Canadá e da China. O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau anunciou rapidamente 25% da retaliação tarifária nos bens dos EUA após as medidas de Trump nas importações canadenses.

A China também prometeu “Contra -medidas apropriadas” E ele sinalizou planos de causar a mudança de Trump para a OMC.

A pausa da tarifa ajudou a estabilizar Wall Street na segunda -feira, com os principais índices antes de queimar.