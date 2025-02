Se a Ucrânia não for permitida na OTAN, terá que dobrar o número de seu exército. Isso foi afirmado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelsky em uma entrevista ao The Economist, conforme declarado pela RBC Ukraina.

“Se a Ucrânia não estiver na OTAN, significa que a Ucrânia construirá a OTAN em seu território. Então, Precisamos do exército tão grande quanto o que os russos têm hoje. E por tudo isso, precisamos de armas e dinheiro. E vamos perguntar aos Estados Unidos ”Ele enfatizou o verde e o chamou de “Plano B”.

A adesão da Ucrânia à OTAN não é um resultado “realista” de um acordo de paz com a Rússia. Isso foi informado pelo novo chefe do Pentágono Pete Hegseth, lançando uma reunião do grupo de contatos na Ucrânia, presidida pela Grã -Bretanha. Hegseth acrescentou que “estamos no momento crítico da guerra, o conflito deve terminar. Queremos soberano e próspero Ucrânia, prosperar Mas trazer de volta à fronteira antes de 2014 não é realista ”.

“Não deve haver Minsk 3 na Ucrânia, garantias de segurança robustas devem ser fornecidas para garantir que a guerra ainda não comece, mas deve ser garantida por unidades européias e não européias e unidades de tempo e não europeus e unidades e não européias e Se houver uma missão de manter a paz, não deve ser uma missão da OTAN e pode não haver cobertura 5 ”. Isso foi informado pelo novo chefe do Pentágono Pete Hegseth, lançando uma reunião do grupo de contatos na Ucrânia, presidida pela Grã -Bretanha. Hegseth descartou a presença de soldados americanos.

Os EUA terão uma “prioridade indopacífica” no futuro E a Europa na Europa terá que “assumir a responsabilidade pela defesa convencional”. Isso foi informado pelo novo chefe do Pentágono Pete Hegseth, lançando uma reunião do grupo de contatos na Ucrânia, presidida pela Grã -Bretanha.

“Os EUA – acrescentaram – eles permanecem envolvidos na OTAN e na Europa segura, mas não toleram mais desequilíbrios”, acrescentou.

O objetivo de gastar a defesa da OTAN deve ter “mais de 3%”. Disse o Secretário Geral da Aliança Mark Rutte e voltou a um convite de aliado para fazer “muito mais”.

“Em 2024, aliados de nascimento na Europa e no Canadá investiram US $ 485 bilhões em defesa, o que é um aumento em comparação com quase 20% em comparação com 2023, com dois terços de aliados que gastam pelo menos 2% do seu PIB de defesa. Espero que ainda mais aliados atinjam isso e, em muitos casos, exceda a meta em 2025. Temos que fazer muito mais ‘”,” sublinhado.

“Temos que fazer muito mais para ter o que precisamos desencorajar e a defesa para ser compartilhado de uma maneira mais justa”, explicou Rutte na presença do novo ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, em sua primeira viagem à sede da Aliança, enfatiza que isso Em várias ocasiões, se a OTAN parar a 2% ‘não será capaz de se defender em cinco anos e reafirmar a necessidade de “mais esforço” nas despesas a serem designadas para a defesa.

O Kremlin se recusa a trocar o território e não confirma a reunião de Putin-Witkoff



Enquanto isso, o IIL Cremlin não confirmou ou abandonou a suposta reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o correspondente americano no Oriente Médio Steve Witkoff, que estava em Moscou ontem para se casar com o cidadão americano Mark Fogel em casa. “Não tenho nada a dizer sobre este tópico, não tenho informações para você sobre este tópico”O porta -voz, Dmitry Peskov, disse, mencionado por Tass.

Peskov, no entanto, enfatizou que Moscou se recusa a trocar o território com a UcrâniaHipótese causada ontem Volodymyr Zlensky Em uma entrevista ao The Guardian como uma base possível para negociações. “Isso é impossível. A Rússia nunca falou e nunca discutirá a troca de seu território ”, disse um porta -voz do Kremlin que se refere à região de Kursk, em parte ocupada pelo exército ucraniano. Peskov disse que as unidades militares ucranianas, atualmente presentes na região russa de Kursk, “serão excluídas deste território, serão destruídas”.

E no que diz respeito à libertação de Fogel, ele indicou que “um cidadão russo será lançado atualmente nos Estados Unidos e voltará para casa nos próximos dias”.

O conhecido maestro da Fox News, Sean Hannity, disse que um correspondente especial Witkoff voou para Moscou a bordo de sua aeronave privada para tratar a libertação do Fogel Americano, três horas e meia com o presidente russo Vladimir Putin. “Witkoff vai e aparentemente fala 3,5 horas com Putin e traz Fogel Home”, O maestro americano disse em uma entrevista por telefone, informada sobre o site do Ministério das Relações Exteriores, com o ministro das Relações Exteriores Marco Rubio, que não confirmou ou confirmou a reunião.

Por outro lado, o New York Times relata que o governo de Trump é emitido por Alexander Vinnik, um criminoso cibernético russo que se declarou uma conspiração de vinhos para cometer dinheiro como troca da libertação do Marc Fogel americano, citando o funcionário dos EUA.

Vinnik, relata NYT, é um criminoso não -violento (como esperado, uma das condições dos EUA) e desiste de dezenas de milhões de dólares em ativos

Kallas: “A Europa deve estar na mesa da Ucrânia”



Durante o curso de “excelente reunião” com o vice -presidente americano de JD Vance ”, aumentei o tópico da defesa, mas é claro que também na Ucrânia enfatizou que a Europa deve estar presente na mesa de negociações, porque o resultado nos afetará muito. ” Isso foi dito por um representante do alto Kaja Kallas durante uma entrevista ao Escritório Editorial Europeu, que faz parte dele.

“Vemos algumas coisas de maneira diferente, mas talvez mais claramente do que aqueles que vivem muito longe”, acrescentou, dizendo que os EUA perguntam “qual é a nossa opinião”.

Kallas confirmou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Paris e nos próximos dias, verá o correspondente especial de Trump para a Ucrânia, o general Keith Kellogg e o conselheiro de segurança nacional Mike Waltz.

“Construindo nossas relações com o novo governo e discutindo esses tópicos com eles”, apontou ele. “Temos a oportunidade – acrescentando – para expressar nossa posição, porque acreditamos que deve ser o resultado e também alertar das armadilhas que a Rússia semeia, já que Moscou não quer paz no momento”.

“É por isso que enfatizei que a Europa também deve ser ouvida porque, seja não importa o acordo, deve ser implementado por europeus e ucranianos e sem nós e não para ser avançado: acho que nosso poder é que somos previsíveis e um parceiro confiável e confiável “.

Resta ser encontrado se for possível um acordo, também em relação à declaração de Donald Trump, segundo a qual a Ucrânia poderia ser russa no futuro. “Sim, vemos uma declaração que vem dos EUA, embora nem sempre respondamos”, enfatizou Kallas, segundo o qual mais do que qualquer outra coisa que você deve “olhar para o que os EUA estão fazendo na Ucrânia”.

“A Ucrânia é um país soberano com sua integridade territorial e com base no direito internacional deve sempre ser impedido de soberania e integridade territorial”.

