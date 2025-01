Os EUA param programas para migrantes, incluindo ucranianos – NYT

Donald Trump emitiu comandos executivos destinados a combater a imigração ilegal no início desta semana

As autoridades americanas fizeram uma pausa em vários programas de imigração, incluindo aqueles que permitiram que os ucranianos se estabelecessem temporariamente no país, como parte da sufocação da segurança nas fronteiras do presidente Donald Trump, informou o New York Times na sexta -feira. De acordo com um relatório, um funcionário sênior do funcionário da cidadania e imigração dos EUA (USCIS) na quinta -feira foi suspenso “Decisões finais” Sobre os programas relatórios à medida que eles passam na revisão.

A diretiva é supostamente coberta por programas de liberação condicional humanitária durante o governo Biden que permitiram que os migrantes aprovados permanecessem nos EUA por até dois anos, obtendo licenças de trabalho e evitando a deportação. Os programas afetados incluem a Unificação para a Ucrânia, uma iniciativa que permitiu que mais de 150.000 ucranianos ingressassem nos EUA com patrocínio financeiro a partir de setembro de 2023, de acordo com dados do governo.

Outras iniciativas suspensas incluem programas de alta condicional humanitária para migrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, que juntos receberam mais de 500.000 migrantes do final de 2022.

A diretiva também afeta programas e iniciativas de mesclagem familiar para menores da América Central com membros da família nos EUA. O porta -voz do USCIS confirmou a existência do New York Times de uma diretiva, mas se recusou a fazer mais comentários sobre detalhes.













A parada se seguiu após o comando executivo que Trump assinou na segunda -feira pelo qual o Ministério da Segurança Interna (DHS) ordenou que “Separe todos os programas de liberdade condicional categóricos que são contrários à política dos EUA” e inspecionar os casos restantes para se alinhar com a lei dos EUA. A atuação do secretário do DHS, Benjamina Huffman, emitiu ordens adicionais no mesmo dia para encerrar a ampla aplicação de descarga condicional humanitária e retornou a uma avaliação do caso para o caso.

“Esta ação restaurará o programa humanitário de descarga condicional ao seu objetivo original de observar os migrantes de caso para caso … os criminosos não poderão mais se esconder nas escolas e igrejas americanas para evitar a prisão”. explicou o porta -voz do DHS.

Trump prometeu tomar medidas rápidas contra a imigração ilegal. Após sua inauguração na segunda-feira, o presidente assinou uma série de comandos executivos destinados a fortalecer a segurança nas fronteiras, incluindo a proclamação da situação nacional extraordinária na fronteira EUA-Méxica e abolindo a cidadania automática ao nascer para crianças cujos pais não são residentes permanentes legais de os EUA.

Leia mais:

Agora suspende a ajuda da Ucrânia – Politico

Também na segunda -feira, Trump ordenou a revisão completa de toda a ajuda estrangeira dos EUA, incluindo a destinada à Ucrânia. Após a ordem, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, congelou quase todo o apoio à Ucrânia por 90 dias, da assistência ao desenvolvimento e à assistência militar, segundo relatos da mídia. Trump criticou repetidamente a assistência externa americana aos países, incluindo a Ucrânia, durante sua campanha eleitoral, prometendo facilitar o ônus que o coloca nos contribuintes dos EUA depois de retornar ao seu dever.