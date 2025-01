Os EUA poderão em breve tornar-se um “país maior” – Trump

O presidente disse que o território dos Estados Unidos pode aumentar no futuro

Os EUA podem adquirir novos territórios no futuro, disse o presidente Donald Trump a uma multidão de apoiantes.

Nas últimas semanas, Trump manifestou ambições de expandir o território americano e demonstrou interesse em anexar a Gronelândia, o Canadá e o Canal do Panamá.

“Poderemos ser um país alargado muito em breve”, Trump disse durante um discurso em Las Vegas no sábado.

“Durante anos, décadas, tivemos o mesmo tamanho por metro quadrado… provavelmente ficamos menores”, disse. ele disse, acrescentando que isso pode mudar “breve.”

Trump: Podemos ser um país significativamente expandido em um país não muito distante – não é bom ver – temos o mesmo tamanho por metro quadrado há anos, décadas, provavelmente ficamos menores, mas poderemos ser um país expandido muito em breve. pic.twitter.com/K255p9Se0i -Acyn (@Acyn) 25 de janeiro de 2025

Numa recente conversa telefónica com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, Trump “muito apertado” ao pressionar a Dinamarca a abrir mão do controle da Groenlândia, deixando os dinamarqueses “totalmente assustado” informou o Financial Times na sexta-feira, citando autoridades europeias informadas sobre o assunto.













A Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, recebeu governo autônomo em 1979. A ilha do Ártico abriga aproximadamente 60 mil pessoas e abriga a base americana Pituffik.

Os líderes pró-independência da Gronelândia e as autoridades dinamarquesas rejeitaram firmemente a oferta de Trump de comprar a Gronelândia. Embora Frederiksen se tenha oferecido para expandir a presença militar dos EUA na ilha e aprofundar a cooperação na exploração mineral, Trump foi agressivo e conflituoso durante o telefonema, de acordo com o FT.

Trump inicialmente apresentou a ideia de comprar a Groenlândia durante seu primeiro mandato em 2019, mas encontrou resistência tanto das autoridades insulares quanto das dinamarquesas. No mês passado, ele disse “A propriedade e o controle da Groenlândia são uma necessidade absoluta” para a segurança nacional dos EUA.













Além da Gronelândia, Trump mencionou o regresso da propriedade do Canal do Panamá, que esteve sob administração dos EUA até 1999. Ele citou preocupações sobre a crescente influência da China nesta rota comercial vital. O presidente panamenho, José Mulino, prometeu resistir a uma potencial aquisição e negou que a vital hidrovia estivesse sob qualquer controle estrangeiro.

Trump argumentou repetidamente que o Canadá deveria se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, prometendo incentivos fiscais e outros benefícios aos cidadãos canadenses se a mudança acontecer. Ele acusou o Canadá de ser um mau parceiro comercial e ameaçou impor tarifas severas aos produtos canadenses.

No início de Janeiro, Trump recusou-se a descartar o uso da força militar contra a Gronelândia e o Panamá, argumentando que os EUA precisam de ambos “segurança económica”. Trump acrescentou que só usará “poder econômico” contra o Canadá.