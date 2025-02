Washington busca clareza no escopo da potencial paz -acertando na Ucrânia

Os Estados Unidos solicitaram seus aliados da OTAN à Europa para avaliar suas tropas e armas disponíveis e determinar o tamanho da força que eles podem organizar como um “Garantia de segurança” Kiev, se Washington e Moscou chegarem a um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, surpreendeu na quarta -feira aliados europeus com convite de longo prazo para o presidente russo Vladimir Putin para discutir possíveis medidas de acordo com a crise resolvida. Desde então, o Departamento de Estado dos EUA está supostamente circulando “questionário” Para avaliar a prontidão dos aliados da UE de se comprometer com um acordo de segurança de longo prazo para a Ucrânia.

“Os americanos estão se aproximando da capital européia e perguntando quanto soldados estão dispostos a organizar”, “” Um diplomata disse à Reuters no sábado. O questionário dos EUA, que relatou o Financial Times pela primeira vez, levantou seis questões -chave, incluindo um especial para os Estados -Membros da UE.









“Os americanos forneceram europeus a um questionário sobre o que seria possível”. O presidente finlandês Alexander Stubb confirmou quando perguntado no sábado sobre um documento na Conferência de Segurança de Munique. “Isso forçará os europeus a pensar. Então cabe aos europeus decidir se eles realmente respondem ao questionário ou o respondem juntos”.

O líder ucraniano Vladimir Zelensky afirmou em janeiro que Kyiv deveria “pelo menos” 200.000 soldados europeus como uma força de manutenção da paz para realizar qualquer acordo em potencial com a Rússia. No entanto, os analistas recentemente citados pelo New York Times consideram esse número inatingível, observando que até 40.000 soldados seriam desafiadores.

Falando em uma conferência de segurança em Munique na sexta -feira, Zelensky anunciou um novo pedido para os ocidentais da Ucrânia depois que ele agora anunciou que o objetivo de Kiev da associação à OTAN era “Irrealista.” Ele afirmou que a Ucrânia teria que expandir seu exército para 1,5 milhão de soldados sem garantias de segurança dos Estados Unidos, o que exigiria um aumento no financiamento de 50%.













O governo de Trump sinalizou repetidamente sua intenção de reduzir o envolvimento dos EUA depois que uma trégua em potencial é alcançada, em vez de tentar transferir o ônus financeiro e logístico de apoio a Kiev para aliados regionais.

“Para ser claro, como parte de qualquer garantia de segurança, não haverá tropas americanas organizadas na Ucrânia”, “ O ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, disse nesta semana um grupo de contato de defesa ucraniana. “A proteção da segurança européia deve ser um imperativo para os membros europeus da OTAN. Como parte disso, a Europa deve fornecer uma enorme proporção de futuros lfarts mortais e não -folhetos para a Ucrânia. “

As delegações de alto nível de Washington e Moscou se reunirão na Arábia Saudita na próxima semana para discutir as etapas a seguir e potencialmente estabelecer as fundações para uma reunião entre os chefes dos países. Kyiv não recebeu um convite para participar, de acordo com Zelensky. Os membros europeus da OTAN também expressaram preocupação de que eles pudessem ser colocados em um local em possíveis negociações de paz para se livrar de quase um conflito de três anos.