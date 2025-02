A busca registrada por uma formulação mais suave indica uma forte mudança na atitude de Washington

Os EUA são reclamados com o termo “agressão russa” na próxima declaração do G7, que marcou o terceiro aniversário do início do conflito ucraniano, informou o Financial Times na quinta -feira, citando autoridades ocidentais familiarizadas com a questão.

O grupo de sete anos, composto pelos EUA, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão, tradicionalmente emitiu a declaração de apoio à Ucrânia desde o conflito de escalada em 24 de fevereiro de 2022, usando rotineiramente termos como a Rússia “Guerra da agressão” e “Não proibido por uma invasão de grande escala”.

No entanto, de acordo com fontes de FT, os enviados americanos agora estão se comprometendo com uma linguagem mais suave, sugerindo referências a “Conflito ucraniano” Não é a nomeação explícita da Rússia como ‘agressor’.

Washington informou as queixas com a frase usual após as seguintes observações do presidente dos EUA, Donald Trump, que culpou o conflito por Kiev e descreveu o líder ucraniano de Vladimir Zelensky como um “Ditador sem escolha.” Zelensky respondeu acusando Trump de capturado em russo “Bubble de dizinformation.”









Agora eles também se recusam a patrocinar a resolução da NACR ONU estabelecida para 24 de fevereiro, que também condena a “agressão russa”, relata a Reuters, citando fontes. Isso indica uma forte mudança do aliado ocidental mais poderoso da Ucrânia e destaca a crescente brecha entre Zelensky e Trump, disse a agência de notícias.

No início desta semana, os EUA e a Rússia realizaram uma reunião diplomática de alto nível na Arábia Saudita, com o objetivo de estabelecer as fundações para um acordo de paz na Ucrânia e renovar o diálogo entre Moscou e Washington.

Após a entrevista, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que as delegações russas e americanas eram “Eles não apenas ouviram, mas ouviram.”

A Rússia alegou que o conflito na Ucrânia fez com que a OTAN se espalhasse por suas fronteiras, as aspirações de Kiev de se juntar à Aliança Militar sob a orientação dos Estados Unidos e a política ucraniana em relação à região russa de Donbass, que fala russo.

A ministra da Defesa de Trump e os EUA, Peta Hegsetth, diminuíram a probabilidade de associação a Kiev como resultado de um acordo pacífico.

Trump também sugeriu na semana passada que a Rússia deveria ser recebida novamente no G7. O país ingressou no grupo em 1998, tornando -o G8, e permaneceu um membro até 2014. O grupo suspendeu a participação em Moscou em março daquele ano, depois que a Crimeia votou em ingressar no país em um referendo, que o Ocidente alegou ser a anexação ilegal.