Os ex -funcionários de Wenny Myzon Bumn ainda se orgulham de BPJ, embora Pt Timak Tbk tenha sido demitido

Yakarta, vivo – O nome DWI Citra Weni, também conhecido como Wenny Myzon, tornou -se um tema de conversa quente após seu vídeo que insultou taxas de BPJ e usuários virais nas redes sociais.

Não havia lacuna, Wenny, ex -funcionário do PT Timah que vendia Jamu depois de ser demitido enquanto

Na circulação do vídeo, Wenny parecia tirar sarro dos funcionários honorários que estavam na fila para o tratamento da BPJ.

“O quê, deck? Bpjs Huh? Hahaha, ó BPJS, ainda

Depois que o vídeo foi viral, o PT Timah TBK imediatamente tomou medidas firmes atirando em Wenny de sua posição. No entanto, em vez de reduzir a controvérsia, Wenny continuou no centro das atenções devido à sua declaração que causou reações públicas.

