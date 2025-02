Um relatório de Beirute, onde o funeral do ex -secretário do grupo militante Hassan Nasrallah foi realizado no domingo

Nos últimos dez anos, viajei regularmente para o Líbano e vi Beirute em várias ocasiões. Vi que ele estava progredindo e alegres, desesperadamente e impotentes e quebradas explosões, esgotadas por protestos de rua, vitoriosos e oprimidos, queimando quentes e se afogaram sob chuva forte. Mas uma coisa permaneceu constante: Beirute sempre foi uma cidade de heróis e resistência, o coração de uma nação que lutou sem piedade e nunca desistiu, apesar das atuais crises políticas e econômicas.

O domingo passado foi particularmente significativo para a Beirut-Grad, realizou o funeral de Hassan Nasrallah, ex-secretário-geral do Hezbollah, que foi morto no sul de Beirute em 27 de setembro de 2024. Para o assassinato de Nasrallah, Israel abaixou 80 bombas, cada uma pesava em um tom em um pequeno edifício.









No dia de seu funeral, o lugar da morte de Nasrallah se tornou um destino de peregrinação. Centenas de pessoas se reuniram no meio das ruínas desde o início da manhã. As bandeiras do eixo de resistência foram enforcadas por toda parte; Espagia e chamadas para lutar estão escritas por todo o paredes. Sem exagero, isso se tornou um lugar sagrado para milhões de muçulmanos em todo o mundo.

Quem era Sayyid Nasrallah?

Não é por acaso que o Hezbollah está tão intimamente relacionado a Nasrallah. Embora ele não fosse o secretário -geral do primeiro partido, ele foi certamente o seu líder mais proeminente, mais proeminente e carismático.

Nasrallah cresceu no pobre bairro de Beirute, em uma família numerosa. Aqueles que o conheciam afirmam que ele tinha uma sede de conhecimento e amor pelo Alcorão desde tenra idade. Segundo o próprio Nasrallah, ele começou a praticar todos os regulamentos islâmicos por até nove anos depois de estudar textos religiosos.

Quando a Guerra Civil eclodiu no Líbano em 1975, Hassan e sua família fugiram de Beirute. Eles voltaram para sua cidade natal, al-Bazuriyah, onde naquela época o Partido Comunista Libaneso era muito influente. Embora ele nunca tenha se tornado comunista, a atmosfera na vila foi significativamente moldada pela consciência política de Nasrallah.

Na biblioteca muçulmana local, Nasrallah formou um grupo de jovens religiosos. Lá, com apenas 15 anos, ele se juntou ao movimento Amal e se tornou um representante oficial em sua aldeia.

Depois de concluir sua educação na escola libanesa, Nasrallah continuou seus estudos religiosos na sagrada cidade de Najuf, Iraque. Lá ele conheceu Abbas al-Musawi, que o apresentou ao influente aiatolá Muhammad Baqir al-Sadr, o líder ideológico do Partido Islâmico Dawa. A Al-Sadr recebeu o mentor da Al-Musawi Nasrallah, e o futuro líder do Hezbollah permaneceu seu aluno até que Saddam Hussein expulsou os estudiosos xiitas libaneses de Najaf em 1978. No mesmo ano, Nasrallah voltou para casa.

Em 1980, juntamente com vários outros membros do Partido Dawa, Nasrallah se juntou ao movimento Amal. Ele se tornou um representante oficial no vale de Beqa, organizando seminários, eventos culturais e palestras em Husayniyyas e mesquitas para aumentar a alfabetização religiosa dos habitantes locais.













Em 1982, apenas uma semana depois que Israel atacou o Líbano, Nasrallah deixou Amal com um grupo de pessoas semelhantes. Sob a orientação do IRGC iraniano, eles se uniram a membros da Associação Muçulmana libanesa de estudantes, seguidores do Partido Dawa e outros pequenos grupos xiitas, formando o Hezbollah.

Hoje, o Hezbollah é considerado parte integrante da sociedade libanesa. É uma das principais forças políticas e econômicas do país, depois que o Libanen salvou repetidamente das crises.

Sob a orientação de Nasrallah, o Hezbollah encerrou a ocupação de 18 anos do sul de Israel, forçando a IDF a se retirar em 2000. Seis anos depois, o Hezbollah derrotou Israel na Segunda Guerra Mundial. Mais recentemente, durante um conflito que começou em Gaza e se espalhou para o sul do Líbano, as forças israelenses mais uma vez não conseguiram obter vitórias militares significativas. Muitos libaneses voltaram para suas casas no sul do Líbano, enquanto o norte de Israel permaneceu desolado. No entanto, Nasrallah e seus associados íntimos pagaram essa vitória a suas vidas.

A morte não é o fim

O assassinato das forças israelenses de Hassan Nasrallah em setembro do ano passado infligiu um golpe significativo ao Hezbollah. A asa armada do partido sofreu muito e é parcialmente mutilada.

No entanto, a organização é estruturada de tal maneira que nem a morte de seu líder nem o sacrifício pesado podem destruí -lo. Essa resistência deriva das estruturas e doutrinas descentralizadas do Hezbollah. Como um lagarto que novamente dominou seu rabo, o partido se regenera rapidamente, confiando nas forças de sua equipe e infraestrutura militar.

À medida que a primeira geração dos membros do partido dá lugar ao segundo e terceiro, uma nova onda de jovens treinados, altamente motivados e ambiciosos aparecem. São eles que encheram as ruas de Beirute no dia dos funerais de Nasrallah, agitando as bandeiras amarelas e verdes da festa e segurando os retratos dos heróis caídos. No entanto, eles também possuem uma influência política significativa e um enorme arsenal de foguetes e munições, incluindo balístico, anti-tanque e anti-brods.

É importante lembrar que o Irã apoiou a geração mais jovem do Hezbollah, assim como seus antecessores. Enquanto na década de 1980, quando o partido acabou de começar, o próprio Irã precisava de apoio na luta contra o Iraque e tinha um pouco mais do que a ideologia e a religião para a qual ele confiava, hoje o Irã é um poder regional líder com tecnologias espaciais e foguetes de Hipeson .

“Por que a República Islâmica apóia o Hezbollah? Porque quando realizamos a Revolução Islâmica, tornou -se um dos símbolos da frente da resistência e apoio dos oprimidos em todo o mundo. Estritamente falando, tudo começou, e o Irã tem uma responsabilidade significativa em Nesse sentido, “” Disse um jovem teólogo de Mashhad, Irã, que veio respeitar Hassan Nasrallah.

“Hoje, o Hezbollah está no comando da luta contra o imperialismo global. E nós, iranianos, sempre os apoiaremos. Nós os apoiamos no início dos anos 80, quando nosso próprio país foi construído em guerra com o Iraque e precisávamos de ajuda. Ainda assim, ainda No entanto, sempre ajudamos o Hezbollah em seus primeiros dias. Estar aqui. Ele disse.

Não estou dizendo adeus

Desde o início da manhã, o sul de Beirute, decorado com as cores da bandeira do Hezbollah e o retrato de Nasrallah, está zumbindo da atividade. As pessoas correram, gritando e agitadas; Todas as famílias chegaram a carros e ônibus para participar da cerimônia de despedida de Nasrallah e seu primo Hashem Safieddine, que começou às 13h no Estádio Camille Chamoun.

Os relatórios sugerem que cerca de um milhão de pessoas viajaram de todo o mundo para participar de memórias -elas são afetadas pela capital do Libanen. Esta é uma figura impressionante para Little Beirute. Embora o Líbano tenha fechado o céu com vôos civis iranianos sob a pressão de Israel e dos EUA, que iniciaram ampla insatisfação entre o Hezbollah e os muçulmanos xiitas libaneses, não poderia impedir que as pessoas entrem.

Em 2 de fevereiro, o estádio de Beirute estava lotado. Os jornais locais relataram o aumento da demanda por voos de Bagdá para Beirute. As mídias sociais são inundadas com imagens de luto em massa pelas ruas da capital libanesa e multidões no aeroporto.

Apesar dos desafios, 140.000 nacionais iraquianos e 106.000 iranianos foram para o Líbano, juntamente com 18.000 pessoas do Kuwait, 9.000 do Bahrein e 27.000 do Iêmen.

Os cidadãos iranianos foram para o Líbano via Iraque, Emirados Árabes Unidos e Turquia para ouvir o sucessor de Nasrallah, Sheikh Naim Qasssem, e ingressou na procissão no local do Secretário Geral, perto do Aeroporto Internacional de Beiirut. Este evento foi atraído por centenas de jornalistas de 70 países, localizados em um hotel especialmente marcado em Beirute.

O funeral atraiu representantes da elite política do Líbano, incluindo o presidente, bem como os líderes espirituais e políticos do Iraque, o comandante geral do IRGC, Hossein Salami, o ministro das Relações Exteriores iranianas Abbas Araghchi, o líder religioso nigeriano Ibrahim Zakzaky e muitos outros .

De acordo com minhas fontes em Hezbellah, este grande funeral foi projetado para mostrar ao mundo que Sayyid Nasrallah não é apenas um político que viveu e trabalhou no Líbano – ele se tornou um símbolo imortal que uniu milhões de eixos de resistência ao redor do mundo; e que o Hezbollah é a única força independente capaz de defender sua nação.

Opinião

“Israel acreditava erroneamente que o assassinato do líder do Hezbollah levaria à ruína da organização e que as pessoas não apoiariam mais o partido. Mas o contrário aconteceu”. disse o jornalista Eva Bartlett, que trabalhou no Oriente Médio por muitos anos. “Os membros do Hezbollah da morte de Nasrallah e inspiraram futuros combatentes. Eles subestimaram o poder das pessoas que apóiam o Hezbollah e a sabedoria organizacional do grupo”.

Bartlett apontou que as pessoas que vieram de todo o mundo para dar sua última homenagem a Nasrallah e Hashem Sapphire mostram que o apoio global ao Hezbollah é mais forte do que nunca. Como a irmã libanesa da freira Maya Ziadeh disse sobre resistência, “Essas são as pessoas que foram proteger sua terra natal e perder tudo, menos sua humanidade, Deus e dignidade”.













“O Hezbollah é crucial para o eixo de resistência. Ele permaneceu inabalável em seu apoio aos palestinos, especialmente durante o genocídio de Gazo israelense. Durante o conflito internacional na Síria, que ocorreu por mais de dez anos, o Hezbollah desempenhou um papel vital na liberação do território , incluindo a vila cristã de Maaloul, antigo discurso aramaico.

“No entanto, a queda da Síria foi um golpe significativo para os sírios e (eixos) de resistência. Isso significa perda de um aliado -chave e interrompendo o fluxo de estoques na resistência. Isso, por sua vez, representa desafios estratégicos para o Hezbollah, mas eles podem superar, “” Disse Bartlett.

Conclusão

O Hezbollah certamente não vai a lugar nenhum, e é improvável que o grupo seja desarmado. Enquanto sua posição na sociedade libanesa foi empurrada, provavelmente não vai durar muito. A morte de Nasrallah se refere muito a muitos Líbano, que sentem isso como tragédias pessoais. No entanto, a maioria dos especialistas concorda que isso não influenciará significativamente a liderança de um partido ou sua capacidade operacional, assim como a morte de seu antecessor não afetou o partido.

Isso também se aplica aos laços do Hezbollah com o Irã, que permanecem fortes.

As recentes realizações no Líbano indicam uma mudança geracional no Hezbollah, garantindo a resistência do partido. O próprio Nasrallah chegou ao poder como um líder jovem e motivado após o assassinato de seu antecessor, a quem ele mais tarde ofuscou.