Os ex -pesquisadores disseram que a cronologia ao lidar com o caso de corrupção Paulus Tannos havia apresentado um aviso vermelho, mas foi rejeitado

Yakarta, vivo -O pesquisador de senior KPK, Praswad Nugraha explicou relacionado à cronologia do caso de corrupção de cartões de identificação eletrônica ou e-ktp que capturou Paulus Tannos como um dos suspeitos. Ele mencionou que, a princípio, Paulus Tannos foi nomeado suspeito junto com Sugiharto, Irman, Markus Nari, Styya Novanto e outros.

Praswad disse que a determinação do suspeito de Paulus Tannos foi realizada em 2019.

“Tannos atua como um dos consórcios do projeto E-KTP sob a bandeira de Pt. Sandipala Arthaputra”, disse Praswad Nugraha a jornalistas na terça-feira, 28 de janeiro de 2025.

Instituição anti -agência que eu queria emitir Aviso vermelho Na sede da Interpol, em Lyon, França, de Paulus Tannos, porque ele escapou depois de suspeitar em um caso de corrupção. Isso foi feito em 2022.

“Mas o apelo/objeção de tannos através do seu advogado, para que até agora Aviso vermelho não foi emitido pela parte Organização Internacional de Polícia Penal/Interpol “, disse ele.

Então, disse Praswad, em 2023, a equipe de pesquisa conseguiu detectar a existência de tannos em Bangcoc. Embora, quando os pesquisadores querem emergir Paulus Tannos, acontece que os cidadãos mudaram e usaram o passaporte Guinnes Bissau, um dos países da África Ocidental. Para que a polícia de Bangcoc teve dificuldade em cumprir a prisão de Tannus pela polícia da Indonésia.

“Em 15 de fevereiro de 2022, a Indonésia e Cingapura assinaram um acordo de extradição que entrará em vigor em março de 2024”, disse Praswad.

Além disso, a Indonésia aprovou a lei nº 5 de 2023 sobre o acordo de extradição entre a Indonésia e Cingapura.

“Em novembro de 2024, os pesquisadores da KPK apresentaram uma prisão provisória em nome de Paulus Tannos, que estava em Cingapura no Tribunal de Cingapura, conforme arranjado no artigo 6 e o ​​artigo 7 do Tratado entre a Indonésia e o Tratado de Cingapura Extraditioan”, explicou ele .

Além disso, Paulus Tannos Escape foi finalmente concluído em janeiro de 2025. Foi capturado pela Autoridade de Cingapura em colaboração com o Hubinter Polri e o KPK. Agora, o processo de extração está em andamento.

Anteriormente, a Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) finalmente conseguiu capturar suspeitos fugitivos no caso de corrupção eletrônica KTP ou E-KTP, Paulus Tannos. Ele foi preso em Cingapura.

“Ainda em Cingapura”, disse o vice -presidente da KPK, Fitroh Rohcahyanto, para jornalistas na sexta -feira, 24 de janeiro de 2025.

Fitroh explicou que atualmente o KPK ainda está realizando uma série de processos em Cingapura. Primeiro, várias condições devem ser atendidas para fazer a extradição de Paul Tannos.

“O KPK está coordenando preenchendo as condições que podem extradar o relevante”, explicou Fitroh.

Sabe -se que Paulus Tannos tem sido um fugitivo da Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) desde 2019. De fato, ele foi detectado na Tailândia.

No entanto, Paulus Tannos mudou a cidadania em outros países. Sua identidade também mudou para Thian Po Tjhin.