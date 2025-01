Os fabricantes da Constituição e seu legado de linguagem

Na véspera do dia da República, o Rotary Club de Madras organizou um evento em que o proeminente defensor sênior, Arvind P. Datar, revisou sua carreira. Em uma conversa com ele, o advogado jovem e rápido, Vikram P. Raman. A conversa muito atraente retornou repetidamente à Constituição da Índia e que me fez refletir sobre os membros de Madras da Assembléia Constituinte.

Madras era uma província que cobria quase toda a atual Andhra, Tamil Nadu e algumas partes de Kerala e Karnataka. E, portanto, não seria correto dizer que todos os 38 membros de Madras eram da cidade. Mas todos eles tinham algo que ele fez com a cidade e havia 16 deles que viveram e deixaram sua impressão, Madras, a Metropolis. A maioria desse subconjunto baseada na cidade é comemorada de uma maneira ou de outra aqui. Se você quiser saber mais, existe um excelente site (www.constitutiofindia.net) que possui todos os detalhes. O que me surpreendeu sobre a lista de Madras foi a maneira como a linguagem foi um tema emocional para muitos deles. Foi esse que esculpiu os contornos atuais de Tamil Nadu e também definiu a política do estado. Primeiro, havia o Andhras: ng ranga, por exemplo, eu estava falando sobre a criação de uma província separada para o Telugus, mesmo nos debates da Assembléia Constituinte. T. Prakasam, embora não seja tão vocal sobre o assunto, foi um grande defensor. Outros, como Kala Venkata Rao e Tirumala Rao, foram os ardentes campeões de Telugu como um idioma. E, em 1949, um comitê de três membros formado para analisar a divisão da Índia em linhas linguísticas. Isso teve Nehru, Patel e um terceiro membro de Madras: Pattabhi Sitaramayya.

O nascimento de Andhra

A criação de Andhra se tornaria realidade em 1953, graças aos tumultos que se seguiram à morte de Potti Sriramulu pelo jejum, mas outro membro da Assembléia Constituinte, C. Rajaopalchari, também teve um papel. Depois de servir como governador geral e mais tarde ministro do Gabinete, CR era até então o primeiro -ministro do Estado de Madras e foi sua imutabilidade em Sriramulu que forçou os assuntos! Todos os membros da Assembléia Constituinte de Telugu da Assembléia Constituinte emigraram para o novo estado e se tornaram líderes poderosos lá. E alguns eram ainda mais altos: Nelam Sanjeeva Reddy, que mal falou na Assembléia Constituinte, acabaria como presidente da Índia!

Rajagopalachari, enquanto o primeiro -ministro de Madras em 1937, acendeu outro TinderBox: o problema do hindi. Embora seja membro do mesmo partido, K. Kamaraj, também para se tornar um membro da Assembléia Constituinte, se opôs à idéia e aos líderes do Partido Dravidiano. A Segunda Guerra Mundial trouxe a paz ironicamente sobre esse assunto, mas o hindi festivou. Estava sujeito a muito debate na Assembléia Constituinte, e era outro membro de Madras, N. Galaswami Ayyangar, que, juntamente com KM Munshi, escreveu uma política a manter por 15 anos: o hindi seria o idioma oficial, Mas o inglês também seria o inglês também seria usado para todas as transações. Em 1965, o debate retornou. Só que desta vez, Kamaraj estava nas costas quando seu partido, com o M. Bhaktavatsalam como ministro principal, abalou o manuseio de agitações. Rajaji, agora líder do Partido Swatantra, colocou no lado do DMK! O estado de Madras, que após o nascimento de Andhra havia sido reduzido aos seus contornos atuais, tornou -se Tamil Nadu em 1968 e depois em 1996, a cidade foi renomeada Chennai na alegação errada de que era uma palavra tâmil. Curiosamente, pode ser Telugu! Os Andhras podem ter rido pela última vez.

(V. Sriram é escritor e historiador).