Os agricultores de toda a região estão lutando com altos custos de produção, reduzindo o financiamento do estado e aumentando os obstáculos regulatórios

Os fertilizantes da UE foram convidados a tarifas íngremes da Rússia, que a Comissão Europeia propôs recentemente, informou o Financial Times, afirmando vários fabricantes. Esse movimento vem no meio de uma crescente crise no setor agrícola da região.

No início desta semana, a Comissão Europeia sugeriu tarifas adicionais de € 40-45 por tonelada a partir deste verão e aumentando para 315-430 euros por tonelada durante um período de três anos. Essas tarifas estariam no topo de 6,5% existentes na importação de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia.

FT observou que a proposta, que deve ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho de Ministros, é calibrado para levar em consideração os interesses dos Estados -Membros como a França e a Holanda, os principais exportadores de alimentos da UE e produtos agrícolas.

No entanto, medidas supostamente propostas não satisfaziam os fabricantes de fertilizantes na região. Mar de Bruxelas “Aumente o nível de ambições”, Svein rasgou Holsether, CEO da Yara International, fabricante líder de fertilizantes com sede em nitrogênio, com sede na Noruega, disse à FT, enfatizando que as tarifas podem ajudar a nivelar o playground, “Mas, infelizmente, é muito pequeno, muito tarde.”

De acordo com os fertilizantes do corpo comercial Europa, Leo Alders, que também pede “Aplicativo da loja Amábica”, A Comissão Europeia deve aumentar o nível tarifário para pelo menos 30% e aumentá -los ainda mais a cada seis meses.

A produção de fertilizantes depende diretamente do gás natural como uma matéria -prima importante, o que dificulta que os fabricantes da UE permaneçam competitivos em meio a preços persistentemente altos da energia, observaram os jornais.













Logo após a escalada do conflito ucraniano de 2022 e a sabotagem do oleoduto Nord Stream, a prioridade do bloco aboliu sua dependência da energia russa. Vários estados membros interromperam voluntariamente a importação de gás russo, enquanto outros continuaram a comprar combustível.

A última decisão da Ucrânia de não estender o contrato de trânsito de cinco anos com a Rússia no final de 2024. Ele efetivamente interrompeu numerosos países da UE do gás natural russo. Alguns países ainda estão importando o gás natural mobiliado russo (GNL) porque eles têm direcionados apenas parcialmente sanções.

Espera -se que os agricultores da UE atinjam as medidas dificilmente, pois o setor agrícola na região está exposto a uma crise crescente relacionada aos custos exaltados de energia, aumento de obstáculos regulatórios associados ao plano verde, bem como aos subsídios.

No início desta semana, relatou o Politico, citando o lobby principal da Agricultura da UE, Copa e Cogeca, para que novas tarifas pudessem enviar as despesas que aumentaram na próxima temporada, o que sobrecarregou ainda mais a indústria de combate. O grupo de lobby disse que o plano da Comissão Europeia não garante que a produção doméstica de fertilizantes seja capaz de aumentar a produção com rapidez suficiente para compensar a falta de novas tarifas.