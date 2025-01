Os fãs acreditam que Justin Bieber fará novas músicas e turnês em 2025

Os fãs estão cheios de entusiasmo enquanto circulam rumores sobre Nova música de Justin Bieber chegará em 2025. A sensação pop gerou especulações com postagens recentes nas redes sociais mostrando-o em estúdio, levando muitos a acreditar que um novo álbum ou single poderia estar no horizonte.

Veja por que os fãs acham que Bieber retornará à música em 2025.

Por que os fãs acham que Justin Bieber retornará à música em 2025

Os fãs estão especulando ansiosamente que Justin Bieber poderia retornar à música em 2025, após um longo hiato. A emoção começou quando Bieber postou Instagram fotos dele mesmo no estúdio, usando fones de ouvido e segurando um microfone. Isso gerou rumores de que ele está trabalhando em um novo material. Essas imagens foram compartilhadas em sua conta do Instagram no dia 18 de janeiro e Bieber marcou o fotógrafo Rory Kramer, conhecido por documentar seus trabalhos anteriores.

Para aumentar a especulação, Bieber postou anteriormente um trecho de 24 segundos de uma nova faixa. A postagem imediatamente fez os fãs falarem. A letra incluía: ‘B—- Estou mordendo a isca / Estou mordendo a isca / Você morde a isca / Estou sacudindo / Você está sacudindo / Afastando o ódio.’ Isso segue o estudo anterior. fotos postado em outubro, onde foi visto com teclado e microfone.

Colaboradores como Mk.gee também sugeriram o processo criativo contínuo de Bieber. Segundo Mk.gee, Bieber está explorando novos sons e experimentando no estúdio. Isso marcaria o lançamento de seu primeiro álbum desde Justice em 2021, que produziu singles de sucesso como “Holy” e “Peaches”.

Embora não haja confirmação oficial ainda, os fãs estão esperançosos de que 2025 trará o tão esperado retorno de Bieber ao cenário musical. Depois de lidar com problemas de saúde, incluindo a síndrome de Ramsay Hunt, e cancelar sua turnê planejada para 2022, muitos estão ansiosos para vê-lo de volta à ação. Se esses trailers servirem de indicação, a espera por novas músicas de Justin Bieber pode finalmente ter acabado.