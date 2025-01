Os fãs acreditam que os ‘sonhos mais selvagens’ de Taylor Swift são sobre Alexander Skarsgard

Os fãs há muito especulam sobre a inspiração por trás disso. Taylor Swiftda música “Wildest Dreams”, e muitos acreditam que poderia ser o ator Alexander Skarsgard. Lançada em 2014 como parte de seu álbum de 1989, a letra da música e os comentários enigmáticos de Swift levaram a teorias generalizadas de que a música é sobre Skarsgard. Embora Swift nunca tenha confirmado a especulação, as pistas contidas na música e no videoclipe apenas alimentaram o debate em andamento.

Taylor Swift escreveu ‘Wildest Dreams’ sobre Alexander Skarsgard?

Tem havido muita especulação sobre se a música “Wildest Dreams” de Taylor Swift foi escrita sobre Alexander Skarsgard, especialmente depois que os dois trabalharam juntos no set de The Giver em 2013. Embora Swift não tenha confirmado explicitamente Skarsgard como a musa da música, muitos os fãs acreditam que ele pode ser a inspiração por trás disso. No videoclipe de Wildest Dreams, Swift interpreta uma atriz morena que embarca em uma aventura com sua co-estrela enquanto filma na África. As filmagens de The Giver também aconteceram na Cidade do Cabo, África do Sul, em 2013. Além disso, Swift usa uma peruca morena no vídeo, semelhante à sua aparência durante as filmagens de Giver.

A letra da música também parece estar alinhada com as características de Skarsgard. Por exemplo, Swift canta: “Ele é tão alto e bonito como o inferno / Ele é tão ruim, mas faz isso tão bem.” Skarsgard, conhecido por sua altura de 1,80m e seu papel como o vampiro Eric em sangue verdadeiroParece se encaixar na descrição.

Anteriormente, em um Entrevista NPR de 2014Swift disse: “Esse é realmente um bom exemplo de como entro em relacionamentos agora. Se eu encontrar alguém com quem sinto que tenho uma conexão, o primeiro pensamento que tenho é: ‘Quando isso acabar, espero que termine bem’. Espero que você se lembre bem de mim. O que não é nada parecido com a maneira como eu pensava sobre relacionamentos. É essa compreensão de que a anomalia é algo que está dando certo; Não é um fato.”

Apesar das evidências, Swift tem sido enigmático sobre o significado da música e nunca confirmou se Skarsgard é a inspiração. No entanto, os fãs continuam convencidos de que existe uma conexão e as especulações continuam a alimentar o interesse pela música.