Os fãs ainda acham que Taylor Swift e Tom Holland namoraram

Taylor SwiftA história do relacionamento de Swift, que inclui atores e cantores famosos, tem sido frequentemente um tópico de discussão entre os fãs e muitos estão curiosos para saber se Swift já namorou o ator do Homem-Aranha, Tom Holland.

Então, Tom Holland e Taylor Swift já namoraram ou é apenas um boato? Aqui está tudo o que os fãs precisam saber.

Taylor Swift e Tom Holland não namoraram. Além disso, não há indicação de que se conheçam pessoalmente. A razão pela qual alguns fãs acreditaram que tinham uma conexão foi devido à música “Karma” de Swift, que contém a letra “Garoto-Aranha, rei dos ladrões, teça suas pequenas teias de opacidade”. Alguns fãs interpretaram mal a primeira parte da letra como uma referência à Holanda devido à sua escalação como Homem-Aranha.

No entanto, muitos fãs acreditam que essas letras de “Karma” são na verdade uma referência à rivalidade de Swift com Scooter Braun. A rivalidade começou após o fim da associação com a Big Machine Records. A disputa aumentou depois que Braun comprou os direitos dos primeiros seis álbuns de Swift em 2019 de Scott Borchetta da Big Machine Records. Swift, que queria a propriedade de seus álbuns e estava tentando comprar os masters, ficou arrasada com isso. Além disso, Braun também é coproprietário da marca de estilo de vida 100 Thieves, apoiando ainda mais a teoria de que Braun é o “rei dos ladrões” referenciado na música.

No entanto, é importante notar que Swift namorou Tom Hiddleston e Jake Gyllenhaal, co-estrelas de Holland no Universo Cinematográfico Marvel.

Taylor Swift está atualmente em um relacionamento com o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Tom Holland está supostamente noivo de Zendaya, sua co-estrela do Homem-Aranha, com quem namora desde 2021. TMZ relataram por meio de suas fontes que Holland pediu Zendaya em casamento em algum momento entre o Natal e o Ano Novo na casa de uma de suas famílias. Além do mais, a saída Ele também afirmou que Holland pediu sua mão em casamento ao pai de Zendaya, Kazembe Ajamu Coleman.